Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ. Документ развивает новые положения Конституции.

Объем гарантий бывшему главе государства остается прежним. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

При этом меняется порядок лишения экс-президента неприкосновенности, он приводится в соответствие с положениями ст. 93 Основного закона.

Экс-президент может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

За лишение неприкосновенности должны проголосовать не менее двух третей депутатов и сенаторов. При этом если Совет Федерации не поддержит выдвинутое Госдумой обвинение в течение трех месяцев, оно считается отклоненным.