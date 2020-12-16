Новости

В Калуге в новогоднюю ночь разрешили работать кафе и ресторанам 12:41
Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году 12:40
Мишустин призвал не увлекаться административным регулированием цен 12:40
В Венгрии законодательно установили порядок усыновления детей 12:34
Мишустин рассказал о подписании соглашений по ценам на сахар и масло 12:27
The Hollywood Reporter назвал российскую "Дылду" лучшим фильмом года 12:26
Матвиенко поздравила спикера Сената Казахстана с Днем независимости 12:20
Путин поздравил Казахстан с Днем независимости 12:13
В Ленобласти проверят семью мальчика, забытого на парковке ТЦ 12:07
В Москве убит курьер Delivery Club 12:00
Видео: могут ли рыцарские доспехи защитить от пули 11:54
Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ 11:49
Володин поздравил жителей Казахстана с Днем независимости 11:42
Эксперты напомнили о изменениях в легких при тяжелом течении COVID-19 11:35
Совфед одобрил закон о запрете сенаторам на иностранное гражданство 11:27
Вышел трейлер продолжения "Разочарования" от создателей "Симпсонов" 11:26
X5 Retail Group решила отменить наценку на социально значимые товары 11:17
BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России 11:09
Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы" 11:08
В "ЕР" предложили запретить запуск фейерверков вне спецплощадок 11:03
Сергей Маковецкий заразился коронавирусом 11:02
Суд Красноярска на два месяца продлил арест бизнесмену Быкову 11:00
Изменится расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД 10:49
В Красной Поляне перенесли открытие горнолыжного сезона 10:47
Путин поздравил Светлану Дружинину с 85-летием 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 11:49
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ. Документ развивает новые положения Конституции.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Совфед одобрил закон о пожизненных сенаторах

Объем гарантий бывшему главе государства остается прежним. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

При этом меняется порядок лишения экс-президента неприкосновенности, он приводится в соответствие с положениями ст. 93 Основного закона.

Экс-президент может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

За лишение неприкосновенности должны проголосовать не менее двух третей депутатов и сенаторов. При этом если Совет Федерации не поддержит выдвинутое Госдумой обвинение в течение трех месяцев, оно считается отклоненным.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ
Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы"
За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие