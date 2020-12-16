Совфед одобрил закон о пожизненных сенаторах

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил президентский закон о порядке формирования палаты. Ее состав может быть расширен за счет тридцати представителей РФ (в том числе - семерых пожизненно) и экс-президентов страны.

После вступления закона в силу порядок формирования Совета Федерации будет выглядеть следующим образом.

В него будут входить:

- по два представителя от каждого региона: по одному от законодательного и исполнительного органов власти субъекта. Такой порядок действует сейчас, правила для сенаторов от регионов не меняются;

- президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий - пожизненно. При этом экс-глава государства может отказаться от этого права. А если он намерен стать сенатором, должен подать заявление в Совфед, но лишь однократно. Глава государства, исполняющий полномочия в момент вступления закона в силу, также сможет стать пожизненным сенатором после отставки;

- не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых действующим президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Порядок их назначения определяет глава государства, Совет Федерации принимает таких сенаторов в свой состав на основании акта президента.

"Расширение представительства за счет включения в состав палаты тридцати представителей Российской Федерации, а также президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, позволит Совету Федерации эффективно реализовывать новые полномочия, установленные Конституцией", - говорится в заключении профильного комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности.