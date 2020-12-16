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16.12.2020 11:27
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о запрете сенаторам на иностранное гражданство

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в закон о статусе федеральных парламентариев. Документ был внесен в Госдуму президентом РФ в развитие новых положений Конституции РФ.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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А именно - в законе закрепляется новое основание для досрочного прекращения полномочий федерального парламентария - установление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для претендентов на этот пост.

До сих пор поводом для лишения мандата могло стать наличие счетов за рубежом. Новым основанием для прекращения сенаторских полномочий станет факт "утраты сенатором Российской Федерации, гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Закон развивает новые положения статьи 95 Конституции РФ, где указано, что сенатором Российской Федерации может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

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