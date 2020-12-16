Сразу несколько префектур Японии засыпало снегом

Около 1,2 метра снега выпало за сутки в японских префектурах Гумма и Ниигата. Это первый такой случай за все время ведения подобной статистики, сообщил телеканал NHK.

На севере Японии, а также на западном ее побережье уже второй день идут обильные снегопады. Синоптики ожидают выпадения 80 сантиметров снега в ближайшие сутки на острове Хонсю, вдоль побережья Японского моря - до 70, на самом северном японском острове Хоккайдо - до 40 сантиметров, пишет РИА Новости.

Из-за непогоды в Ниигате пострадали шесть человек. Специалисты предупреждают об опасности заносов и обледенения на дорогах.