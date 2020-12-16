Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире

Мировые потери в текущем году от штормов, лесных пожаров и других катастроф составляют около 187 миллиардов долларов. Это примерно на 25 процентов больше, чем в 2019 году (149 млрд долларов), но меньше, чем в среднем за 10 лет (214 млрд долларов), подсчитали специалисты швейцарской компании Swiss Re, суммировав общий ущерб в различных частях планеты.

Убытки от стихийных бедствий, таких как тропические циклоны, составили 175 миллиардов долларов. Потери в размере двенадцати миллиардов долларов возникли в результате техногенных катастроф, ущерб от коронавируса не учитывался.

Швейцарцы предупреждают, что глобальное потепление и связанное с ним накопление или усиление экстремальных погодных явлений может привести к еще большим потерям в будущем. В отличие от пандемии коронавируса, изменение климата "не имеет срока давности", предупредил главный экономист компании Жером Жан Хегели. Если не принять срочных мер в области экологии, издержки для общества в будущем вырастут еще больше, считает он.