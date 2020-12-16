Сын Кости Цзю одержал победу нокаутом

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, австралийский боксер Тим Цзю, защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории, победив новозеландца Боуина Моргана.

Цзю-младший отправил соперника в нокаут в первом же раунде главного поединка вечера бокса, а в своей чемпионской речи передал привет знаменитому отцу. "Папа, как тебе? Все нормально?" - сказал Тим Цзю сразу после боя.

- Многие часы я проводил в зале, это результат упорных тренировок. Но не думал, что смогу победить так быстро. Мой соперник очень жесткий, я его уважаю, - прокомментировал Цзю-младший. - Спасибо моим болельщикам, в том числе и в России. Впереди - титульный бой.

Тим Цзю, которому 26 лет, на профессиональном ринге одержал 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутами).