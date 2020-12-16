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16.12.2020,  
13:34
Текст:  Алексей Моисеев

Танки Т-34-85 вновь принимают активное участие в боях в Йемене

Во время боевых действий в йеменской провинции Эд-Дали сторонники президента Хади применили танки Т-34-85.
Фото: flacrum / youtube.com Фото: flacrum / youtube.com
Фото: flacrum / youtube.com

Судя по материалам, появившимся в Сети, это произошло в ходе вооруженного столкновения, происходившего в горно-пустынной местности.

Два танка занимали позиции возле одного разрушенных строений. Попав под огонь противника, экипаж одной из "тридцатьчетверок" сумел увести ее в безопасное место. Что случилось с другим танком пока неизвестно.

Также была замечена третья бронемашина такого типа. Видно, что она получила существенные повреждения - попавший в нее боеприпас вызвал мощный внутренний взрыв запаса снарядов, в результате чего у башни выбило крышу с люками.

В настоящее время конфликт в Йемене остается единственным, где применяется такая техника времен Второй мировой войны.

Фото: АТН Харьков / youtube.com
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До этого Т-34-85 попадали в объективы фото- и видеокамер в июне прошлого года, как раз во время сражения в этой же провинции. Тогда хуситы применили против своих противников управляемые противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э", закупленные центральным правительством еще до начала гражданской войны, начавшейся в 2014 году.

Всего, по разным подсчетам, подбитыми оказались около десятка танков такого типа. Известно, что ранее в боях использовались и другие бронированные ветераны - советские самоходные артиллерийские установки СУ-100 и другая раритетная техника вроде колесных бронетранспортеров БТР-152.

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