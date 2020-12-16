Театры смогут передать коллегам декорации и вкуснее накормить зрителей

Новости

В Красноярском крае на Новый год закроют все рестораны 09:42
Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов 09:36
Оперштаб: Московские врачи вылечили от коронавируса более 545 тысяч человек 09:34
В Новосибирске осудили медсестру, поднявшую ребенка за волосы 09:33
Загрузку "Авангарда" в шахту показали на видео 09:31
Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья 09:25
В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек 09:24
Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России" 09:21
Премьер Швеции признал провал страны в борьбе с COVID-19 09:15
В Уфе будут судить мужчин, распыливших газ в квартире с жильцами 09:04
Рио-де-Жанейро отказался от празднования Нового года 08:46
Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве 08:20
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19 08:08
Сразу несколько префектур Японии засыпало снегом 07:31
ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19 07:22
В Кузбассе автобус с рабочими упал в овраг, есть пострадавшие 07:20
Названа каша, способная снизить сахар в крови и укрепить сердце 07:04
Новый закон о безопасности в Мексике лишит дипломатов иммунитета 07:03
Китайский аппарат "Чанъэ-5" скорректировал орбиту на пути к Земле 07:00
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе 06:31
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов 05:52
Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США 05:07
Миф о невоспламеняющихся елках развенчали в МЧС 05:05
В 11 префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа 04:24
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава" 04:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 09:00
Рубрика: Культура

Театры смогут передать коллегам декорации и вкуснее накормить зрителей

Текст: Инга Бугулова
Конечно, зрители ходят в театр не для того, чтобы поесть, - и все же. Куда приятнее вечер в театре, когда в антракте все вкусно. По крайней мере, самые верные зрители прекрасно знают, в каком буфете вкуснее пирожки, в каком пана-котта и где лучше пирожные. Но… не всем театрам так везло. По крайней мере, до сих пор. А что теперь? Теперь театры, открывая у себя буфеты, смогут отказаться от аукционов. То есть, выбирать - что действительно лучше. И вкусней.

Впрочем, поправки к закону "О конкуренции", которые предлагает Министерство культуры, не только про буфеты. Скажем, с этими поправками театрам станет гораздо проще сдавать декорации в аренду. Кто-то подумает, что это "внутреннее дело" и зрителя никак не касается - но ошибется. Касается, и еще как.

Фото: Елена Лехова
"Урал Опера Балет": что такое системообразующий театр

Документ на днях одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предложения сегодня, 16 декабря, рассмотрят на заседании Правительства РФ. А разъяснения, чего все-таки ждать от изменений зрителям и культурным учреждениям, - "Российская газета" получила из первых рук.

Сначала о "буфетном" вопросе. К нему возвращаются уже не первый год. Хороший гарнир к прекрасному искусству никакому театру не помешает. И соблюдение ковидной дистанции тут ни при чем. Но есть сразу несколько "но". И цены нередко цены кусаются, и качество (да и ассортимент) того, что есть в меню, не вдохновляет. Это не только про буфеты, кстати. И про книжные ларьки и сувенирные лавки в театрах - к ним у зрителей те же претензии. И их, как и буфеты, касается возможность - по предложенной поправке - договариваться об аренде с компаниями без проведения торгов, которые связывали по рукам и ногам.

- Как только ты объявляешь конкурс или аукцион, срабатывает один и тот же принцип: кто предложил большую стоимость аренды, тот и выиграл, - объясняет Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова. - Что происходит дальше? Та самая высокая арендная плата растворяется в цене на бутылочку воды, бокал шампанского, пирожное. В итоге все становится недоступным для зрителей.

Но арендаторы, как правило, компенсируют завышенными ценами не только затраты на аренду, они еще и пытаются выжать максимум из своего ограниченного времени работы - в основном это продажа до начала спектакля и в антракте. В итоге - в Театре им. Вахтангова сейчас полностью отказались от договоров со сторонними компаниями и организуют питание самостоятельно.

- Мы сами сделали расчет стоимости услуг и сами назначаем цены, - подчеркивает Кирилл Крок.

Однако, по его словам, не у всех театров есть возможности, позволяющие взять буфет на себя. Поэтому отмена торгов - очень важный шаг. Он позволит учреждениям контролировать цены и качество того, что предлагается зрителю в перерыве. Будь это бутерброд или памятная статуэтка. А параллельно - снизит административную нагрузку.

Теперь - о декорациях. Поправки предлагают отменить конкурсы и при передаче сценического оформления спектаклей и оборудования другим организациям. Это можно будет сделать по договору аренды и безвозмездного пользования. Сегодня, если спектакль снят с репертуара, - декорации, костюмы, реквизит отправляются на склад. Упрощенная же процедура передачи имущества даст им вторую жизнь. И вместе с тем поможет обновить репертуар театрам, которые не могут радовать зрителей премьерами так часто и в таком качестве, как хотели бы.

Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа

- Если поправка будет принята, это значительно упростит жизнь театров и позволит дольше показывать зрителям хорошие спектакли, - рассказал "РГ" гендиректор Большого театра Владимир Урин. - Мы дважды сталкивались с подобными ситуациями, когда передавали нашим коллегам в Челябинске и Красноярске спектакли, которые уходили из нашего репертуара. В итоге все удалось - но стоило это нам пота и крови. Оформление документов и преодоление всех бюрократических препон при существующем законодательстве делает это почти невозможным.

По словам гендиректора Большого театра, теперь российским театрам станет куда проще обмениваться спектаклями. Конечно, при условии, что авторы или те, кому принадлежат права на художественное оформление, будут с этим согласны.

- Кроме того, - подчеркнул Урин, - поправки облегчили бы создание ко-продукций, популярных в современном театральном мире. Это когда новую постановку выпускают совместно несколько театральных коллективов, прокатывая спектакль по очереди на своих площадках и используя одни и те же декорации.

Дословно

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

- Вопрос об отмене аукционов очень важен для профессионального сообщества. Именно поэтому при работе над законопроектом у нас с коллегами было полное взаимопонимание. Мы старались учесть опыт и пожелания всех заинтересованных сторон и, как следствие, сделать максимально комфортным пребывание зрителей на спектаклях, концертах, представлениях.

Не менее важный момент - вторая жизнь декораций, которые теперь можно будет передавать от учреждения к учреждению. Это прекрасное подспорье тем коллективам, чьи финансовые возможности не позволяют ежегодно готовить премьеры.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры

Главное сегодня

Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом