Театры смогут передать коллегам декорации и вкуснее накормить зрителей

Конечно, зрители ходят в театр не для того, чтобы поесть, - и все же. Куда приятнее вечер в театре, когда в антракте все вкусно. По крайней мере, самые верные зрители прекрасно знают, в каком буфете вкуснее пирожки, в каком пана-котта и где лучше пирожные. Но… не всем театрам так везло. По крайней мере, до сих пор. А что теперь? Теперь театры, открывая у себя буфеты, смогут отказаться от аукционов. То есть, выбирать - что действительно лучше. И вкусней.

Впрочем, поправки к закону "О конкуренции", которые предлагает Министерство культуры, не только про буфеты. Скажем, с этими поправками театрам станет гораздо проще сдавать декорации в аренду. Кто-то подумает, что это "внутреннее дело" и зрителя никак не касается - но ошибется. Касается, и еще как.

Документ на днях одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Предложения сегодня, 16 декабря, рассмотрят на заседании Правительства РФ. А разъяснения, чего все-таки ждать от изменений зрителям и культурным учреждениям, - "Российская газета" получила из первых рук.

Сначала о "буфетном" вопросе. К нему возвращаются уже не первый год. Хороший гарнир к прекрасному искусству никакому театру не помешает. И соблюдение ковидной дистанции тут ни при чем. Но есть сразу несколько "но". И цены нередко цены кусаются, и качество (да и ассортимент) того, что есть в меню, не вдохновляет. Это не только про буфеты, кстати. И про книжные ларьки и сувенирные лавки в театрах - к ним у зрителей те же претензии. И их, как и буфеты, касается возможность - по предложенной поправке - договариваться об аренде с компаниями без проведения торгов, которые связывали по рукам и ногам.

- Как только ты объявляешь конкурс или аукцион, срабатывает один и тот же принцип: кто предложил большую стоимость аренды, тот и выиграл, - объясняет Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова. - Что происходит дальше? Та самая высокая арендная плата растворяется в цене на бутылочку воды, бокал шампанского, пирожное. В итоге все становится недоступным для зрителей.

Но арендаторы, как правило, компенсируют завышенными ценами не только затраты на аренду, они еще и пытаются выжать максимум из своего ограниченного времени работы - в основном это продажа до начала спектакля и в антракте. В итоге - в Театре им. Вахтангова сейчас полностью отказались от договоров со сторонними компаниями и организуют питание самостоятельно.

- Мы сами сделали расчет стоимости услуг и сами назначаем цены, - подчеркивает Кирилл Крок.

Однако, по его словам, не у всех театров есть возможности, позволяющие взять буфет на себя. Поэтому отмена торгов - очень важный шаг. Он позволит учреждениям контролировать цены и качество того, что предлагается зрителю в перерыве. Будь это бутерброд или памятная статуэтка. А параллельно - снизит административную нагрузку.

Теперь - о декорациях. Поправки предлагают отменить конкурсы и при передаче сценического оформления спектаклей и оборудования другим организациям. Это можно будет сделать по договору аренды и безвозмездного пользования. Сегодня, если спектакль снят с репертуара, - декорации, костюмы, реквизит отправляются на склад. Упрощенная же процедура передачи имущества даст им вторую жизнь. И вместе с тем поможет обновить репертуар театрам, которые не могут радовать зрителей премьерами так часто и в таком качестве, как хотели бы.

- Если поправка будет принята, это значительно упростит жизнь театров и позволит дольше показывать зрителям хорошие спектакли, - рассказал "РГ" гендиректор Большого театра Владимир Урин. - Мы дважды сталкивались с подобными ситуациями, когда передавали нашим коллегам в Челябинске и Красноярске спектакли, которые уходили из нашего репертуара. В итоге все удалось - но стоило это нам пота и крови. Оформление документов и преодоление всех бюрократических препон при существующем законодательстве делает это почти невозможным.

По словам гендиректора Большого театра, теперь российским театрам станет куда проще обмениваться спектаклями. Конечно, при условии, что авторы или те, кому принадлежат права на художественное оформление, будут с этим согласны.

- Кроме того, - подчеркнул Урин, - поправки облегчили бы создание ко-продукций, популярных в современном театральном мире. Это когда новую постановку выпускают совместно несколько театральных коллективов, прокатывая спектакль по очереди на своих площадках и используя одни и те же декорации.

Дословно

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

- Вопрос об отмене аукционов очень важен для профессионального сообщества. Именно поэтому при работе над законопроектом у нас с коллегами было полное взаимопонимание. Мы старались учесть опыт и пожелания всех заинтересованных сторон и, как следствие, сделать максимально комфортным пребывание зрителей на спектаклях, концертах, представлениях.

Не менее важный момент - вторая жизнь декораций, которые теперь можно будет передавать от учреждения к учреждению. Это прекрасное подспорье тем коллективам, чьи финансовые возможности не позволяют ежегодно готовить премьеры.