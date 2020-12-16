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16.12.2020 13:43
Рубрика: Общество

Ученые описали успокаивающую терапию для недоношенных детей и их мам

Текст: Алена Ларина

Материнское пение успокаивает не только младенцев, но и самих матерей. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование с участием 36 женщин, находившихся в больнице со своими детьми, родившимися раньше положенного срока.

Фото: iStock
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Недоношенных младенцев обычно на несколько недель помещают в инкубаторы, в которых поддерживаются оптимальные для них условия. Подчас, такая разлука с ребенком негативно сказывается на психическом здоровье матери. Поэтому врачи советуют по возможности брать малыша на руки и прижимать к груди, что усиливает выработку родового окситоцина и помогает сформировать связь между матерью и младенцем.

Как пишет Nordic Journal of Music Therapy, Кайсамари Костилайнен из Хельсинского университета и ее коллеги нашли еще один способ, как помочь в этой ситуации матери и младенцу. В их исследовании участвовали 36 женщин, родившие детей преждевременно - на сроке от 26 до 33 недель.

Сначала ученые оценили уровень тревожности матерей, предложив им ответить с этой целью на 40 вопросов. Потом участниц поделили на две группы, состоящие из 24 и 12 женщин. В течение семи недель матери из первой, экспериментальной, группы во время ежедневных встреч в больнице с ребенком пели ему песни, держа на груди, а женщины из контрольной группы просто держали младенцев на груди.

Участницы эксперимента вели записи в дневник обо всем, что в этот момент происходило с ними и детьми. Потом женщины снова ответили на вопросы ученых.

Исследование показало, что у матерей, которые пели детям, тревожность, по сравнению с контрольной группой, снизилась, а в ней, наоборот, у многих участниц возросла. В ответ на пение младенцы успокаивались, у них формировалась более прочная связь с матерями.

Общество Наука

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