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15.12.2020 19:38
Рубрика: Общество

А теперь - горбатый

Ученые ищут средство от туберкулеза в верблюжьем молоке
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Спецвыпуск № 283(8337)
В Астраханском государственном медуниверситете начались исследования по получению противотуберкулезного средства на основе белка верблюжьего молока. Проект, рассчитанный на два года, получил грант Фонда содействия инновациям в 500 тысяч рублей.
Недостатка в сырье у ученых нет, в Астраханской области 3 тысячи верблюдов. Фото: REUTERS Недостатка в сырье у ученых нет, в Астраханской области 3 тысячи верблюдов. Фото: REUTERS
Недостатка в сырье у ученых нет, в Астраханской области 3 тысячи верблюдов. Фото: REUTERS

"Исторически известно, что верблюжье молоко полезно при заболеваниях легких, в том числе при туберкулезе, но научных работ на тему - единицы. Мы решили заняться темой более подробно", - рассказал "РГ" заведующий кафедрой химии медуниверситета профессор Александр Николаев, который инициировал исследования совместно со своим студентом, пятикурсником Ринатом Насибулиным.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Ученые будут получать очищенный лактоферрин - обладающий антимикробными и антивирусными свойствами белок, который содержится в молоке, и микробиологическими методами оценивать его противотуберкулезное действие. Затем они будут расщеплять лактоферрин на фрагменты - состоящие из аминокислот пептиды, чтобы выявить, какие именно комбинации обладают наибольшей активностью к туберкулезу.

Профессор сообщил, что большинство существующих противотуберкулезных средств - химического происхождения, и паразитарные микроорганизмы вырабатывают к ним устойчивость, поэтому поиски эффективного лекарства от туберкулеза в мире продолжаются. По мнению астраханских ученых, этим средством как раз могут стать пептидные препараты, так как они способны разрушать клеточную мембрану палочек Коха и тогда устойчивость к лекарствам не вырабатывается.

По словам Александра Николаева, выявлять пептиды планируется разными методами, чтобы подобрать оптимальный, которым можно получить наиболее обогащенные противотуберкулезными свойствами пептиды.

Ученые будут получать очищенный лактоферрин - обладающий антимикробными свойствами белок

Исследования проводятся в научной лаборатории университета, молоко ученые приобретают на верблюжьих фермах в селе Байбек Красноярского района. Сбор молока происходит на 5-7-й неделе после родов верблюдицы, именно в этот период в ее молоке наблюдается наибольшая концентрация лактоферрина.

Фото: iStock
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Недостатка в сырье нет. В Астраханской области три тысячи верблюдов - это самое крупное в России поголовье.

У Александра Николаева уже есть опыт получения очищенного лактоферрина, но из человеческого молока. На основе этой научной разработки фармфабрика в Новосибирске производит тест-системы для выявления воспалительных заболеваний.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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