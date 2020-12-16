Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе

С начала пандемии коронавирусной инфекции распространились слухи о том, что недуг вызывает полную потерю слуха. Исследователи из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из Медицинского центра Галилеи в рамках новой работы не нашли доказательств того, что инфекция способна повредить слуховую систему. Об этом пишет Eurekalert.

Как пояснили исследователи, вопрос был в том, вызваны ли проблемы со слухом при коронавирусе повреждением слуховой системы или это временный симптом, спровоцированный закупоркой жидкости в среднем ухе. В последнем случае это типично и для обычной простуды.

Доктор Амиэль Дрор из Галилейского медицинского центра отметил, что работа с добровольцами, у которых был положительный результат теста на COVID-19, показала - коронавирус не может вызвать необратимые изменения слуховой системы.

"Работа продемонстрировала, что вирус не вызывает обширных неврологических повреждений, в основном, влияя на обоняние. Нарушение же слуха, в основном, носит временный характер", - отметили исследователи.