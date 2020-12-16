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16.12.2020 04:24
Рубрика: В мире

В 11 префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В японской префектуре Коти зафиксирован очаг птичьего гриппа. Это уже 11 регион страны, в котором подтверждена вспышка инфекции, сообщает телеканал NHK.

Фото: EPA-EFE/OLAF KRAAK
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С начала недели на одной из птицеферм в Коти умерли 40 кур. Прибывшие на место специалисты санитарного контроля подтвердили наличие птичьего гриппа. В результате на этой ферме будет уничтожено 32 тысячи птиц, а зона вокруг нее объявлена карантинной, пишет ТАСС.

Также очередной очаг заболевания был обнаружен в соседней с Коти префектуре Кагава, с которой месяц назад началось распространения птичьего гриппа. Вспышка инфекции была выявлена в Японии в начале ноября. В стране уже забито почти три миллиона кур (2,7 млн).

В мире Восточная Азия Япония

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