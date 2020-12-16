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16.12.2020 14:13
Рубрика: Экономика

В 2020 году объем рынка госзаказа вырос в 1,4 раза - до 11,97 трлн рублей

Текст: Светлана Ментюкова

С начала 2020 года объем рынка государственного заказа вырос в 1,4 раза - до 11,97 трлн рублей. Такие данные были обнародованы в ходе XV юбилейной церемонии подведения итогов проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020" (НРПЗ 2020).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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При этом доля корпоративных закупок в денежном выражении составила 12,89 трлн рублей.

Доля закупок по 44 ФЗ (государственные и муниципальные закупки) практически сравнялась с корпоративными - она составила 48%, следует из исследования, представленного организаторами НРПЗ проекта.

Исследователи обращают внимание, что средний уровень конкуренции на процедурах составил 2,85 в госсекторе, в корпоративном же - 1,83. "За 10 лет уровень конкуренции на состоявшихся закупочных процедурах среди федеральных заказчиков увеличился с 2,7 до 2,91, в региональном сегменте наоборот произошло снижение показателя с 3,4 до 2,85. В муниципальном же секторе традиционно наблюдается самый высокий уровень конкуренции, в этом году он составил 3,23", - подчеркивается в исследовании.

По их мнению, эти показатели косвенно характеризуют степень требовательности заказчиков разных уровней к поставщикам. "Это подтверждает тот факт, что среди муниципальных заказчиков самый высокий коэффициент расторжения контрактов - 16,5%", - подчеркивается в документе.

В исследовании также приведены данные по экономии на каждом из доступных способов проведения закупок. Так, наибольшую экономию в этом году можно было получить по запросу котировок в электронной форме у МСП - 13,37%, а наименьшую через конкурс в электронной форме у МСП - 9,4%.

"Электронными аукционами в стране проводится около 70% закупочных процедур, при этом в 50% случаев снижение на аукционах составляет менее 1%. Это говорит о том, что способ закупки требует развития, и, возможно, регулятору необходимо подумать над его трансформацией. Развитие процедур "закупки с полки" и возможное увеличение порога до 3 млн такого вида закупки может стимулировать рынок на дополнительную эффективность", - подчеркнул председатель организационного комитета проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" Виктор Симоненко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Начиная с 2015 года исследовательский проект отслеживает такой теоретический индекс, как "Потери государства в условиях низкой конкуренции". Данный показатель отражает теоретическую экономическую эффективность государства при повышении уровня конкуренции, иными словами, если бы на все несостоявшиеся закупки (закупки без заявок, с одной поданной, с единственной соответствующей, со всеми отклоненными) было подано две и более заявки.

"Потери государства в условиях низкой конкуренции в 2020 году составили 171 млрд рублей. Стоит отметить, что относительно 2019 потенциальные потери сократились на 50 млрд" - констатирует Виктор Симоненко.

Экономика Макроэкономика Госзаказ

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