В Apple Watch появится Touch ID и камера

Apple готовится внедрить новые возможности в своих "умных часах".

Как уточняет портал Patently Apple, компания опубликовала два патента, описывающие технологии которых нет в Watch Series 6. Это кнопка с датчиком Touch ID, который позволит идентифицировать пользователя при совершении покупок и для разблокировки устройства. А также дисплей, под которым расположится камера и светодиодная вспышка. При этом верхняя часть экрана будет с регулирируемой прозрачностью.

Будут ли внедрены эти новшества в следующей серии Apple Watch, пока неизвестно.