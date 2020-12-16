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В Apple Watch появится Touch ID и камера

Текст:   Виктория Чернышева
16.12.2020,  
17:26
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Apple готовится внедрить новые возможности в своих "умных часах".

Как уточняет портал Patently Apple, компания опубликовала два патента, описывающие технологии которых нет в Watch Series 6. Это кнопка с датчиком Touch ID, который позволит идентифицировать пользователя при совершении покупок и для разблокировки устройства. А также дисплей, под которым расположится камера и светодиодная вспышка. При этом верхняя часть экрана будет с регулирируемой прозрачностью.

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Будут ли внедрены эти новшества в следующей серии Apple Watch, пока неизвестно.

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