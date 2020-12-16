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16.12.2020 14:00
Рубрика: В мире

В Берлине восстановили императорский дворец Гогенцоллернов

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA/CLEMENS BILAN Фото: EPA/CLEMENS BILAN
Фото: EPA/CLEMENS BILAN

В Берлине вновь появился императорский дворец. Его возвели на острове Шпрееинзель на реке Шпрее - на том же самом месте, где прежде располагалась зимняя резиденция Гогенцоллернов. Новое здание внешне стало практически клоном старого: три четверти фасада дворца, спроектированного итальянским архитектором Франком Стеллой, выполнены стиле барокко, как и оригинал. При строительстве использовались элементы, сохранившиеся после сноса императорской резиденции. Современной выглядит лишь та часть, что выходит на берег реки Шпрее. А вот внутри дворца, который занимает около 40 тысяч квадратных метров, все исключительно современное. Для возведения здания потребовалось 100 тысяч кубометров цемента и 20 тысяч тонн стали.

Фото: AFP/ARMANDO BABANI
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Реконструкция дворца велась семь лет, и вот сегодня он официально открыт. Правда, из-за пандемии коронавируса торжественное мероприятие прошло онлайн. Посетить дворец пока тоже можно лишь виртуально.

Как ожидается, в его помещениях будут размещены коллекции нескольких музеев, в частности Этнологического музея и Музея азиатского искусства. Их переезд должен быть завершен к концу 2021 года. Сам же комплекс уже давно получил новое название - Форум Гумбольдта в честь знаменитого ученого эпохи Просвещения Александра фон Гумбольдта. Предполагается, что его будут посещать 3-4 миллиона человек в год.

Воссоздание дворца обошлось в 677 миллионов евро, на 100 миллионов больше, чем планировалось изначально.

Интересно, что в подвалах здания можно увидеть гигантские дубовые столбы, использовавшиеся в качестве опоры фундамента исторического дворца. Они были обнаружены после сноса Дворца республики, стоявшего на этом месте всю вторую половину XX века.

Согласно историческим документам, резиденцию бранденбургских маркграфов и курфюрстов, а позднее прусских королей и германских императоров на острове Шпрееинзель построили в XV веке, затем дворец неоднократно перестраивался, пока в конце XVII не обрел свой финальный облик. Именно тот проект архитектора и скульптора Андреаса Шлютера и был воссоздан к сегодняшнему дню.

Дворец практически без изменений (в XIX веке добавился стеклянный купол) простоял до середины XX века. Во время Второй мировой войны он был сильно поврежден бомбардировками, и после окончания войны власти Восточной Германии отказались от его восстановления. Развалины были снесены, а на их месте появился Дворец республики, в котором располагался парламент ГДР.

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После воссоединения Германии началась дискуссия о восстановлении исторического здания. Окончательное решение было принято в 2007 году, работы планировалось начать в 2010-м, но первый камень заложили лишь в 2013-м.

И теперь, когда строительство окончено, вокруг дворца разгорается скандал. Дело в том, что до падения Германской империи здание фактически было главной резиденцией Гогенцоллернов, которые вели колониальную политику. А теперь в музейно-выставочном комплексе планируется разместить около 20 тысяч экспонатов, вывезенных из бывших колоний в Африке, Азии и Океании.

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