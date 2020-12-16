В четверг ФИФА объявит имя лучшего игрока года

В четверг Международная федерация футбола (ФИФА) назовет имя лучшего игрока завершающегося года. Церемония вручения наград впервые пройдет в онлайн-режиме.

- В соответствии с мерами предосторожности в области общественного здравоохранения и руководящим принципом ФИФА, согласно которому здоровье превыше всего, было решено, что церемония награждения будет проводиться в виртуальном формате, - говорится в сообщении ФИФА.

Награды будут присуждены в 11 номинациях. Самые любопытные из них - лучший игрок, вратарь и тренер года. На первый приз претендуют: прошлогодний победитель форвард "Барселоны" Лионель Месси, а также Криштиану Роналду ("Ювентус") и Роберт Левандовски ("Бавария"). В число претендентов на сильнейшего голкипера попали Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Ян Облак ("Атлетико") и Мануэль Нойер ("Бавария"). Ну а тренером года будет признан кто-то из тройки Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Фаворитом в гонке за игрока года почти все эксперты считают Левандовского. Поляк провел блестящий сезон, взяв кучу как индивидуальных, так и командных наград. С "Баварией" Роберт стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Левандовски выиграл гонку бомбардиров как Лиги чемпионов, так и Бундеслиги. Одним словом, форвард выглядел блестяще. Похвастаться такими же достижениями за этот год Роналду и Месси, при всем к ним уважении, не могут. Месси так и вовсе не завоевал ни одного трофея.

Напомним, что в этом году впервые не будет вручен приз "Золотой мяч", вручаемый ежегодно лучшему игроку Европы. В период с 2010 по 2015 год награды "Игрок года ФИФА" и "Золотой мяч" были объединены в один приз. Однако в 2016 году France Football прекратил сотрудничество с ФИФА. Так вот, главным претендентом на "Золотой мяч" в этом году тоже был Левандовски. Сам Роберт весьма откровенно признался, что будь у него возможность выбрать лучшего игрока, он бы отдал приз самому себе.

- Кому отдал бы приз? Себе. Мы с "Баварией" выиграли все, что могли. Понимаю, что давление на другого футболиста могло быть сильнее. Но не любой завоевал бы "Золотой мяч", добившись того, чего добился я. Как отреагировал на решение об отмене "Золотого мяча"? Не думал об этом, потому что впереди было много матчей. Мой приоритет - Лига чемпионов, победы команды. Ни о каких индивидуальных наградах я, если честно, не думал, - признался в интервью зарубежным СМИ Роберт.

Добавим, что в среду состоялись первые матчи 19-го тура российской Премьер-лиги. В центральной встрече дня сошлись два лидера - "Зенит" принимал "Спартак". Результат игры в Санкт-Петербурге будет известен позже.