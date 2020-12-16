В "ЕР" предложили запретить запуск фейерверков вне спецплощадок

Депутаты от "Единой России" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой в ближайшее время утвердить новые требования для продажи и использования пиротехники. В частности, ввести возрастные ограничения и запрет на использование фейерверков вне специальных мест. За нарушения предлагается установить ответственность.

Обращение подготовили лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Действующие требования пожарной безопасности в отношении пиротехники с 1 января 2021 года должны утратить силу в рамках "регуляторной гильотины". Однако новые правила в данной сфере до сих пор не утверждены, указывается в обращении.

Депутаты предлагают оперативно ввести такие требования. И, в частности, установить запрет на продажу и использование пиротехники лицам до 18 лет. Также необходимо запретить применение пиротехнических изделий II и III классов опасности вне специальных площадок, отведенных для этого местными властями. Кроме того, необходимо подумать об административной ответственности за нарушение данных требований, рекомендуют авторы.

Парламентарии напомнили, что, по данным МЧС РФ, большинство пожаров из-за неосторожного обращения с пиротехникой ежегодно приходится на новогоднюю ночь.

- Ежегодно в России в период новогодних праздников десятки граждан получают травмы и увечья, происходят возгорания в домах и квартирах из-за петард и фейерверков, - заявил в связи с этим обращением Сергей Неверов.