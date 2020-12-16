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16.12.2020 02:30
Рубрика: В мире

В Германии введен самый жесткий в истории локдаун

Фото: AFP/ARMANDO BABANI Фото: AFP/ARMANDO BABANI
Фото: AFP/ARMANDO BABANI

Жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан вводятся 16 декабря в Германии и продлятся все новогодние праздники. Необходимость новых мер вызвана высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.

Фото: Reuters
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к жителям страны, назвал принятые меры радикальными. По его словам, общественная и частная жизнь будут ограничены более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ. При помощи данных мер власти надеются как можно быстрее снизить количество инфицированных коронавирусом, пишет РИА Новости.

Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений и елочных базаров. Ограничено передвижение граждан - покидать дом можно только для совершения покупок, посещения врача, поездок на работу и занятий спортом.

Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Встречи допускаются в группах не более пяти человек. Запрещены продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. В случае роста заболеваемости данные меры могут быть ужесточены. Контролировать соблюдение ограничений будут полиция и муниципальные органы правопорядка. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Принятое в Германии в конце октября решение об ограниченном карантине не принесло желаемого результата. Число новых пациентов остается стабильно высоким, реанимационные отделения в больницах заполнены, в некоторых регионах система здравоохранения близка к коллапсу.

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