В Госдуме обещали контрмеры в ответ на продление санкций ЕС

Россия будет вынуждена ввести контрсанкции в ответ на продление странами ЕС экономических санкций против РФ. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как стало известно, постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года.

По словам Слуцкого, позиция постпредов ЕС подтверждает оценки о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией. "Брюссель, по всей видимости, продолжает выполнять директивы Вашингтона в ущерб как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте", - сказал депутат.

РФ, по его словам, остается "вынуждено поддерживать ответные контрмеры". При этом "санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы". Глава комитета отметил, что этот факт признают многие политики европейских стран.

ЕС в 2014 году ввел санкции против России в связи с событиями на Украине, и с тех пор ограничения не раз расширялись и продлевались.