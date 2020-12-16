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16.12.2020 17:43
Рубрика: Власть

В Госдуме обещали контрмеры в ответ на продление санкций ЕС

Текст: Татьяна Замахина
Россия будет вынуждена ввести контрсанкции в ответ на продление странами ЕС экономических санкций против РФ. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как стало известно, постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2021 года.

Фото: Sean Gallup/Getty Images
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По словам Слуцкого, позиция постпредов ЕС подтверждает оценки о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией. "Брюссель, по всей видимости, продолжает выполнять директивы Вашингтона в ущерб как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте", - сказал депутат.

РФ, по его словам, остается "вынуждено поддерживать ответные контрмеры". При этом "санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы". Глава комитета отметил, что этот факт признают многие политики европейских стран.

ЕС в 2014 году ввел санкции против России в связи с событиями на Украине, и с тех пор ограничения не раз расширялись и продлевались.

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