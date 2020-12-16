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16.12.2020 12:38
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о "гаражной амнистии"

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о "гаражной амнистии", сообщил один из автор поправок, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Его соавтором стал секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: РИА Новости
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Законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи, сообщил журналистам Крашенинников.

"В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, - пояснил парламентарий. - Это не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению".

Он уточнил, что неоформленные гаражи нельзя продать, передать по наследству и т. п.

Законопроектом предусматривается механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Речь идет о постройках, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 года). Определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Также предусмотрен выход на случай отсутствия у граждан необходимых документов, установленных законопроектом. Для этих ситуаций каждый регион определит перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок под гаражом.

Фото: iStock
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Проектом предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж (возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса) и на земельный участок под гаражом. Это будет делаться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления (МСУ), предоставившего указанный земельный участок.

"Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом МСУ, - пояснил Павел Крашенинников. - Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ".

При этом размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков - на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такое полномочие дается местным властям.

Павел Крашенинников отметил, что законопроект о гаражной амнистии позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

По данным Россреестра, в РФ зарегистрированы порядка 1,4 млн земельных участков, на которых расположены объекты гаражного назначения, из них на 1 млн земельных участков зарегистрированы права физических лиц, на 8 тыс. земельных участка - права юридических лиц. При этом количество объектов гаражного назначения, существующих неофициально, значительно больше, заявил Павел Крашенинников.

Фото: iStock
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Глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с Андреем Турчаком ранее уточнил: "Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган МСУ, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом". Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган МСУ, при этом госпошлину платить не нужно, сказал Скуфинский.

Андрей Турчак со своей стороны заявил, что вместе с правительством и региональными администрациями предстоит отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было бесплатным или предельно минимизировано по стоимости.

Как пояснили в "Единой России", законопроект по своей процедуре напоминает "дачную амнистию", которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Более 3,5 миллиона человек, как предполагается, смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними. Ожидается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года.

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