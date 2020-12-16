В Госдуму внесут законопроект о "гаражной амнистии"

Во вторник Андрей Турчак провел встречу с главой Росреестра Олегом Скуфинским. "Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки", - пообещал секретарь генсовета партии.
Турчак рассказал, что ранее люди в регионах поднимали проблему невозможности оформить в собственность гаражи и землю. Такие обращения звучали и в ходе приемов граждан, которые прошли в начале декабря. "Инициативу уже поддержали в 55 регионах. Кроме того, в Крыму и Ульяновской области "гаражная амнистия" уже внедрена и успешно реализуется", - уточнили в "ЕР".
Глава Росреестра пояснил, что благодаря совместной работе с "Единой Россией" осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.
"Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно", - сказал Скуфинский.
Как пояснили в "ЕР", законопроект по своей процедуре напоминает "дачную амнистию", которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки.
Предлагается также предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы граждан. "Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", - добавил Турчак.
По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы вместе с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было бесплатным или предельно минимизировано по стоимости. Ожидается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года.