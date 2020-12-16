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Рубрика: Экономика

Машине - место

В Госдуму внесут законопроект о "гаражной амнистии"
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8337)
"Единая Россия" сегодня внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии". Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, документ может быть принят уже в весеннюю сессию. Закон позволит более 3,5 миллиона человек оформить в собственность гаражи и землю под ними.

Во вторник Андрей Турчак провел встречу с главой Росреестра Олегом Скуфинским. "Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки", - пообещал секретарь генсовета партии.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Турчак рассказал, что ранее люди в регионах поднимали проблему невозможности оформить в собственность гаражи и землю. Такие обращения звучали и в ходе приемов граждан, которые прошли в начале декабря. "Инициативу уже поддержали в 55 регионах. Кроме того, в Крыму и Ульяновской области "гаражная амнистия" уже внедрена и успешно реализуется", - уточнили в "ЕР".

Глава Росреестра пояснил, что благодаря совместной работе с "Единой Россией" осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.

"Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления, в том числе через МФЦ, с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно", - сказал Скуфинский.

Как пояснили в "ЕР", законопроект по своей процедуре напоминает "дачную амнистию", которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки.

Более 3,5 миллиона человек смогут оформить в собственность гаражи  и землю под ними

Предлагается также предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы граждан. "Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры", - добавил Турчак.

По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы вместе с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было бесплатным или предельно минимизировано по стоимости. Ожидается, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года.

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