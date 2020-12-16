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16.12.2020 21:28
Рубрика: В мире

Рим ждет "третьей волны"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
По словам главы Национального института статистики (ISTAT) Джан Карло Бланджардо, на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован самый высокий уровень смертности со времен Второй мировой войны - 647 тыс. человек.

"2020 год еще не закончился, но исходя из разумной оценки, есть все основания утверждать, что мы пересечем порог в 700 тысяч смертей. В последний раз подобное происходило в 1944 году, в разгар Второй мировой войны", - подчеркнул Бланджардо в интервью телеканалу Rai. Италия стала первой из европейских стран, столкнувшейся лицом к лицу с COVID-19. Процент смертности в Италии, согласно данным университета Джона Хопкинса, по-прежнему самый высокий в Старом Свете - 3,5 процента. Конкурировать с итальянцами могут разве что британцы. Эксперты связывают масштабы вспышки на Апеннинах с запоздавшей реакцией властей на эпидемию, а также с высоким возрастом местного населения.

Фото: MM/ wikipedia.org
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У соседей ситуация также складывается не самым благоприятным образом. За последнюю неделю от коронавирусной эпидемии скончались три тысячи немцев. Столь тревожная статистика вынудила власти Германии объявить о введении жесткого локдауна с 16 декабря по 10 января. Не исключено, что Италия последует немецкому примеру. Итальянские вирусологи предупреждают о "третьей волне" коронавируса в январе 2021 года. На их комментарии незамедлительно отреагировал премьер Джузеппе Конте, фактически объявивший о введении новой порции ограничительных мер на время праздников. При этом глава итальянского кабмина признал, что вакцинация 10-15 млн человек, необходимая для создания эффективного коллективного иммунитета, может быть проведена не раньше конца весны 2021 года.

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