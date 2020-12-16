В Литве ужесточили карантинный режим

С сегодняшнего дня в Литве вступили в силу меры, ужесточающие общенациональный карантин. Решение было принято на экстренном заседании кабинета министров республики.

"Статистика заболеваемости не дает надежды на то, что в ближайшие недели ситуация кардинально изменится. Поэтому в карантин будет ужесточен и продлен до конца января 2021 года. Ранее режим ограничений был объявлен до 31 декабря", - цитирует ТАСС премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.

Свою работу в стране прекратили все непродовольственные магазины, предприятия услуг, деятельность которых связана с непосредственным контактом с клиентом на протяжении более чем 15 минут. Госслужащие до конца января переведены на удаленный режим работы. Такие же рекомендации даны и руководителям частных компаний. Кроме особых случаев гражданам запрещено выезжать за пределы районов своего проживания. Ограничено также общение. Собираться вместе двум семьям больше нельзя.

На удаленное обучение переведены школьники и студенты. Прекращаются массовые богослужения. Контролировать соблюдение новых мер будет полиция. Статистика заболеваемости коронавирусом в Литве значительно больше той, что была в период первой волны. В ноябре цифра ежедневного приросла инфицированных варьировалась от одной до двух тысяч человек. Десятого декабря зарегистрирован абсолютный максимум с начала пандемии - 3 тысячи 330 случаев. Увеличивается и число летальных исходов. Всего в Литве коронавирусом заболели 96 тысяч 452 человека.