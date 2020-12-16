Новости

В Литве ужесточили карантинный режим 01:56
В США одобрен первый тест для диагностики коронавируса на дому 01:48
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат" 00:50
Трамп сделает прививку от коронавируса после рекомендации своих врачей 00:48
Газовозы для российского СПГ будут строить на верфи "Звезда" 00:44
В центре Москвы совершено нападение на военнослужащего 00:22
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19 за неделю 00:18
Лукашевич: Госдеп не прокомментировал нападение на российских журналистов в США 15.12.2020
От коронавируса умер художник, поэт и музыкант Свен Гундлах 15.12.2020
Как кинематографисты распределят 4,2 млрд рублей из резервного фонда 15.12.2020
ФАС проведет внеплановые проверки по снижению цен на продукты 15.12.2020
Вышел трейлер нового документального фильма о Билли Айлиш 15.12.2020
Власти Москвы: Предпосылок для тотального локдауна нет 15.12.2020
Минцифры предлагает отсрочить требования "закона Яровой" 15.12.2020
Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет 15.12.2020
Российской рыбе открыли экспорт в Египет 15.12.2020
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 15.12.2020
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 15.12.2020
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 15.12.2020
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 15.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 15.12.2020
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 15.12.2020
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 15.12.2020
Куинси Промеса выпустили на свободу 15.12.2020
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 15.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 01:56
Рубрика: В мире

В Литве ужесточили карантинный режим

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С сегодняшнего дня в Литве вступили в силу меры, ужесточающие общенациональный карантин. Решение было принято на экстренном заседании кабинета министров республики.

Фото: AFP/Madaree TOHLALA
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19 за неделю

"Статистика заболеваемости не дает надежды на то, что в ближайшие недели ситуация кардинально изменится. Поэтому в карантин будет ужесточен и продлен до конца января 2021 года. Ранее режим ограничений был объявлен до 31 декабря", - цитирует ТАСС премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.

Свою работу в стране прекратили все непродовольственные магазины, предприятия услуг, деятельность которых связана с непосредственным контактом с клиентом на протяжении более чем 15 минут. Госслужащие до конца января переведены на удаленный режим работы. Такие же рекомендации даны и руководителям частных компаний. Кроме особых случаев гражданам запрещено выезжать за пределы районов своего проживания. Ограничено также общение. Собираться вместе двум семьям больше нельзя.

На удаленное обучение переведены школьники и студенты. Прекращаются массовые богослужения. Контролировать соблюдение новых мер будет полиция. Статистика заболеваемости коронавирусом в Литве значительно больше той, что была в период первой волны. В ноябре цифра ежедневного приросла инфицированных варьировалась от одной до двух тысяч человек. Десятого декабря зарегистрирован абсолютный максимум с начала пандемии - 3 тысячи 330 случаев. Увеличивается и число летальных исходов. Всего в Литве коронавирусом заболели 96 тысяч 452 человека.

В мире Европа Литва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек