В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе

Вечером в среду, 16 декабря в Минобороны РФ прокомментировали прозвучавшую из Еревана информацию, что находящиеся на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Нагорного Карабаха российские миротворцы окружены азербайджанскими войсками.

Это сообщение в нашем военном ведомстве назвали не соответствующим действительности. Там отметили, что все подразделения миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме - как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Этот режим в регионе соблюдается по всей линии соприкосновения.

Известно, что российские миротворцы находятся и действуют в Карабахе в соответствии с договоренностями президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении. "Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в минувшую субботу, 12 декабря Минобороны РФ сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В информационном бюллетене ведомства было сказано, что он зафиксирован днем ранее в Гадрутском районе. Подробности инцидента наши военные не сообщали. А в Баку и Ереване винили в нем друг друга.

Вскоре стало известно, что командующему российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову пришлось заниматься вооруженным инцидентом в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района. Там действительно была перестрелка, на которую наши военные отреагировали быстро и жестко. В итоге им удалось не допустить дальнейшего обострения ситуации. И командующий доложил в Москву, что обстановка в этом районе нормализовалась.