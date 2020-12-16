На сцене минского музыкального театра - продолжение истории о Ромео и Джульетте

Как бы Ромео и Джульетта прожили жизнь, останься они живы? Этот вопрос задали себе композитор Аркадий Укупник и поэт Карен Кавалерян и предложили ответ в виде мюзикла "Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя". Премьера прошла в Белорусском государственном музыкальном театре.

Аркадий Укупник работал над музыкой почти полгода:

- Мне кажется, первый блин получился не комом. Чувствую себя абсолютно счастливым.

К слову, первыми альтернативную историю с уже повзрослевшими героями оценили российские зрители: год назад спектакль вошел в репертуар Московского театра оперетты. Ну а в Беларуси мюзикл оказался благодаря тесным творческим и дружеским связям Карена Кавалеряна с минским музыкальным театром. Поэт уже сотрудничал с труппой дважды: в 2011 году на сцене показали его "Голубую камею", а четыре года назад - "Джейн Эйр". Тем не менее новое предложение российского автора художественный руководитель театра Адам Мурзич встретил с настороженностью:

- Думал, что финансово эту историю мы не потянем. Карен пригласил нас на премьеру в Москву, и то, что мы увидели, меня поразило: блестящий актерский состав, костюмы, сценография Вячеслава Окунева… Чуть позже мы обсудили увиденное и договорились о цене, приемлемой для театра. Решили рискнуть и пригласили в качестве режиссера Илью Устьянцева - балетмейстера-постановщика Мариинского театра. Этим решением я очень доволен.

В начале февраля Карен Кавалерян, Аркадий Укупник и Илья Устьянцев посетили Минск - заключить договор и познакомиться с труппой. Тогда же начались репетиции...

Для исполнительницы роли Джульетты Натальи Дементьевой эта премьера стала во многом особенной. В том числе потому, что задействована артистка в двух "противоположных" ролях. В одном составе она играет Джульетту, в другом - певичку Кармелу:

- Эта история мне интересна тем, что каждый из героев проходит через трансформацию - и личную, и духовную. Кармела по-своему любит Ромео и хочет только одного: быть наконец счастливой. Но ее любовь - это больше инстинкты и страсть. Джульетта же, напротив, романтик, она верит в любовь.

Соревноваться с Шекспиром артисты и авторы мюзикла ни в коем случае не собираются, успокаивает один из исполнителей роли Ромео Сергей Спруть:

- Спектакль "Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя" - это абсолютно самостоятельное произведение. Думаю, что сравнения с теми многочисленными трактовками, которые зритель уже видел (в кино, балете, театрах), тоже будут излишни.

Сюжетная линия мюзикла бросает мостик и к Шекспиру, и в день сегодняшний. После событий в Вероне влюбленные убегают в Геную. Трагического финала, впрочем, ждать не стоит: по законам мюзикла все кончится хеппи-эндом.