В Минске прошел форум молодежи

На VIII Белорусско-российский молодежный форум в Минске собрались около 60 представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств двух стран.

Молодые россияне и белорусы пришли на встречу с идеями и предложениями по таким актуальным темам, как поддержка молодежных лидеров и волонтеров, укрепление кадрового потенциала специалистов в работе с молодежью, трудоустройство. Своим мнением с ребятами поделились руководители белорусских и российских министерств и ведомств.

- Самое ценное, что есть в нашей жизни, - общение, - считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Надо давать возможность студентам чаще встречаться и реализовывать совместные проекты. У молодежи есть желание знакомиться с культурой Беларуси и России. Тем более что этот год особый - год 75-летия Великой Победы. В Беларуси огромное внимание уделяется сохранению исторической памяти, изучению фактов, которые напрямую касаются того непростого периода. У нас много общего, это хорошая основа для плодотворного сотрудничества.

Белорусский министр образования Игорь Карпенко напомнил, что вопрос сохранения исторической памяти был поднят в сентябре на первом этапе молодежного форума. Помнить о людях, отстоявших мир и свободу, - наш долг перед павшими, нынешним и будущими поколениями, отметил он.

Молодежи строить будущее Беларуси и России, Союзного государства. "Близость подходов, единство понимания своей роли в мире, своих братьев, партнеров, друзей - вот что важно в нашей молодежи", - заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев корреспонденту "СОЮЗа". Он поделился опасениями, что отсутствие регулярного доверительного диалога между поколениями может привести к социально-политической напряженности в молодежной среде. Дмитрий Мезенцев призвал молодых лидеров двух стран активнее включаться в формирование повестки дня Совета Министров Союзного государства, выдвигая молодежные инициативы, которые способствовали бы раскрытию потенциала Союзного договора...

Программа форума была очень насыщенной. Его участники посетили Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж". В минском храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, они встретились с участниками международной акции "Во славу общей Победы". Затем присоединились к республиканскому молодежному патриотическому проекту "Память сердца". В музее истории Великой Отечественной войны участвовали в дискуссии по сохранению исторической памяти. А завершился форум откровенным разговором с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, поблагодарившей молодежь за инициативу проведения таких белорусско-российских встреч.

Самое ценное, что есть в нашей жизни, - общение, вот почему важен этот форум

- Эта замечательная диалоговая площадка позволяет вырабатывать новые подходы, рассматривать вопросы, которые сегодня наиболее актуальны для молодежи Беларуси и России, - отметила Наталья Кочанова. - Ведь мы понимаем: от того, какие будут складываться отношения у молодежи наших стран, зависит наше будущее.

Участники молодежного форума заявили о необходимости сохранения единства белорусского и российского народов.