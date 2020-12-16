В Минске зажглись елки

Что касается главной елки на Октябрьской площади (она традиционно искусственная), то ее украсили не только светодиодной гирляндой и пиксельной сеткой, но и эксклюзивными игрушками, созданными по эскизам крупных предприятий столицы. Засияли огнями возле главной елки сегодня и световые композиции в виде деревьев. Здесь же разместились габаритные арки и фотозоны с ледяными глыбами, санями, луной и облаками.

Также зажглись елки в других местах города. На площади Независимости новогоднее дерево вспыхнуло бордово-золотыми огнями. Там его украсили большим количеством новогодних игрушек и бус, рядом оформили фотозону в виде праздничных подарков. На проспекте Победителей новогодние атрибуты выполнили в серебряных, синих, фиолетовых тонах, которые дополнили новым арт-объектом - снеговиком на ледяной глыбе. Всего в столице Беларуси включили 300 световых конструкций и 64 объемные световые фигуры. В будние дни огни будут гореть до полуночи, а на Рождество, в Новый год и старый Новый год - всю ночь.