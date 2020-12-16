В Минтруде рассказали о сокращении перечня "неженских" профессий

С нового года женщинам можно будет управлять большегрузными фурами, командовать матросами и водить поезда. Сокращается перечень ранее запрещенных для них профессий.

Как рассказали "РГ" в Минтруде, из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, исключены более 100 позиций. Теперь дамам будет позволено садиться за руль самосвалов, КамАЗов и фур, работать трактористами. Недоступной для них по-прежнему останется разве что строительная техника - бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры.

Также теперь они смогут стать частью команды судна - матросами, шкиперами и даже освоить профессию боцмана. Не исключено, что в ближайшее время женщины появятся в рядах машинистов скоростных и высокоскоростных электропоездов, подадутся в рыбаки прибрежного лова и будут допущены к верхолазным работам на высоте более 10 метров. Ко всему прочему им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах.

"Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что актуализация перечня запрещенных для женщин профессий проводилась в рамках реализации Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года и Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы. В работе над проектом документа приняли участие Федерация независимых профсоюзов России, Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Российский союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов работников в различных отраслях экономики.

В Минтруде также отметили, что при создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки, работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть на любых рабочих местах.

Кстати, в отношении мужчин законодательно не закреплены какие-либо ограничения, связанные с выбором профессии или выполнением каких-либо видов работ.