В четверг на московской арене "Парк Легенд" начинается российский этап хоккейного Евротура, Кубок Первого канала. В стартовом матче хозяева льда сыграют со сборной Швеции. Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

За открытой тренировкой сборной России журналисты были вынуждены наблюдать не от бортика, как привыкли, а с трибун. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В условиях пандемии организаторы турнира воспользовались опытом первого этапа Евротура, Кубка Карьяла. Таким образом, Кубок Первого канала пройдет в режиме "пузыря". Что это означает? Хоккеисты всех команд на время соревнований будут изолированы в своих отелях, а на арене они не смогут покидать пределы "чистой зоны". Посторонних туда, соответственно, тоже не пустят. Даже за ходом открытой тренировки россиян накануне старта Кубка Первого канала, журналисты были вынуждены наблюдать не от бортика, как обычно, а с трибун. Контакты между сборными минимизированы: команды не должны пересекаться ни в отелях, ни на арене. Решено отказаться даже от традиционных послематчевых рукопожатий.

Как и на Кубке Карьяла, в Москве на трибуны пустят болельщиков: но лишь на матчи хозяев и в ограниченном количестве. Здесь уже вступают в силу столичные меры против коронавируса, по которым заполняемость арены не должна превышать 25 процентов. Если отталкиваться от того, что вместимость "Парка Легенд" составляет 12100 зрителей, на каждом матче сборной России смогут присутствовать чуть больше 3000 болельщиков. Понятное дело, что поступившие в продажу билеты были буквально сметены: игры "красной машины" легко собирали аншлаги, даже когда никаких ограничений еще не действовало.

Не в обиду Кубку Карьяла, но уже сейчас понятно, что по уровню команд нынешний Кубок Первого канала выглядит куда представительней. Речь даже не о нашей сборной, которая выступала в Финляндии фактически молодежным составом. К молодым россиянам, с блеском выигравшим тот турнир, не может быть никаких претензий. А вот сборные соперников были составлены в основном из малоизвестных широкому кругу игроков. На московском Кубке Первого канала-2020 совсем другая картина. У шведов в заявку на турнир вошли 17 человек, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, у финнов - 18, у чехов - 12. Так что матчи на "Парке Легенд" обещают быть очень яркими.

Что касается россиян, как ранее отметил ее рулевой Валерий Брагин, вызвать всех сильнейших из-за травм не удалось. Тем не менее в Москве от наших ждут только победы. К слову, на прошлогоднем турнире россияне стали всего лишь вторыми, пропустив вперед шведов. Сегодня самое время начинать брать реванш

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов, (СКА), Иван Федотов ("Трактор"), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев).

Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все - СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба - "Ак Барс"), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба - "Металлург").

Кубок Первого канала-2019 выиграли шведы. Теперь от наших ждут реванша

Нападающие: Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо"), Андрей Чибисов ("Металлург"), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба - "Авангард"), Егор Коршков ("Локомотив"), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все - ЦСКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Где будем смотреть

17 декабря, четверг, "Матч ТВ"

19.30. Россия - Швеция. Прямая трансляция

19 декабря, суббота, Первый канал

15.30. Россия - Чехия. Прямая трансляция

20 декабря, воскресенье, Первый канал

15.30. Россия - Финляндия. Прямая трансляция