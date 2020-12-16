В Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее"

Завтра в Государственном центральном музее современной истории России на Тверской открывается выставка "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее".

Как сообщается в пресс-релизе Российского исторического общества, экспозиция посвящена 100-летнему юбилею отечественной внешней разведки. Экспонаты расскажут о непростом пути ее становления, развития, о руководителях разведки и ее легендарных героях, а также о тех, чьи имена стали известны лишь недавно.

Ряд уникальных артефактов широкая публика увидит впервые. Среди них личные вещи руководителей внешней разведки Ф.Э. Дзержинского, С.А. Мессинга, А.Х. Артузова, П.М. Фитина, А.М. Сахаровского, Л.В. Шебаршина, Е.М. Примакова, легендарных разведчиков А.Н. Ботяна, И.Р. Григулевича, Ю. И. Дроздова, А.С. Феклисова, Р.И.Абеля - В.Г. Фишера, супругов Коэнов и Вартанянов, К. Филби, Дж. Блейка…

Представлены и рассекреченные документы, и художественные произведения. В основном - живопись. Ведь многие разведчики были прекрасными художниками, и для некоторых нелегалов эта профессия была в зарубежье отличным прикрытием.

Выставка организована Службой внешней разведки Российской Федерации совместно с Государственным центральным музеем современной истории.