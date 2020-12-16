В наукоградах откроют детские кружки Национальной технологической инициативы

Кружки Национальной технологической инициативы на базе общеобразовательных школ по модели Кружкового движения НТИ могут быть созданы в наукоградах России уже в 2021 году. Проект соответствующей дорожной карты уже подготовлен Минобрнауки России совместно с Ассоциацией участников технологических кружков.

- Сегодня 13 муниципалитетов имеют особый статус наукограда. В этих городах сформованы научно-производственные комплексы, которые обеспечивают трансфер технологий, переход научных разработок в востребованную на рынке инновационную продукцию. Кружковое движение создаст в наукоградах мощный социальный лифт для школьников, увлеченных наукой и технологиями, - подчеркнул заместитель директора Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Виктор Калинин. - Результатом станет не только отработка практик создания кружков НТИ на базе общеобразовательных организаций. Следующая большая задача - разработка модельной региональной программы развития Кружкового движения НТИ в субъектах Российской Федерации. Пилотным регионом станет Московская область - совместно с Правительством Московской области мы рассчитываем подготовить такую модельную программу на основе успешного опыты Подмосковья и с 2021 года начнем ее тиражирование в российских регионах.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о создании сети кружков по модели Кружкового движения Национальной технологической инициативы на базе школ. Этим сейчас занимаются Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения и Ассоциация участников технологических кружков. Цель всей этой работы - запустить мощный социальный лифт для всех российских школьников, увлеченных наукой и технологиями.

- Два года назад Московская область взяла курс на создание целостной экосистемы выявления, поддержки и развития будущих технологических лидеров страны. Олимпиада Кружкового движения НТИ стала для нас шкалой измерения, и в этом году Подмосковье заняло первое место по количеству участников олимпиады, - отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. - Благодаря созданию сети площадок подготовки к Олимпиаде НТИ в каждом муниципалитете - площадок концентрации успешных практик, лучшего оборудования, педагогов - эти ресурсы стали доступны всем ребятам Подмосковья. Сегодня мы подошли к следующему важному этапу - необходимо наладить прямую связь участников экосистемы с технологическими предприятиями уже в области решения школьниками прикладных задач и получения опыта работы в реальных условиях.

Ранее стало известно, что Базовые школы Российской академии наук станут точками развития Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) в российский регионах. При этом ведущие ученые и целые исследовательские подразделения РАН смогут выступать научными наставниками для школьных и студенческих технологических проектов. Об этом сообщил вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов. Он отметил, что сейчас в России под шефством РАН находятся 108 лучших школ в 32 регионах страны - больше всего, пять базовых школ, работают в Московской области. Они были отобраны по результатам выступления учеников во всероссийских олимпиадах, ЕГЭ, поступления выпускников в ведущие вузы. Академия наук активно работает со школьниками, проводит лектории и встречи с учеными, интеллектуальные конкурсы и соревнования, конференции, реализует научно-популярные проекты, стараясь заинтересовать учащихся наукой, высокими технологиями, исследовательской деятельностью.

- Мы стараемся зажечь ребят разными проектами, всячески заинтересовать их наукой, высокими технологиями, и с удовольствием будем сотрудничать с Кружковым движением НТИ. Готовы координировать эту работу в базовых школах РАН, чтобы они стали точками развития и притяжения увлеченных новыми технологиями ребят в инициативы Кружкового движения - Олимпиаду НТИ, различные проекты и в области гражданской науки, например, по анализу космических снимков и многих других", - подчеркнул вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Также академик отметил, что ведущие ученые и целые исследовательские подразделения могут выступать научными наставниками для технологических проектов школьников и студентов - участников Кружкового движения НТИ.

- Российская академия наук - это мощный центр компетенций по прорывным направлениям, и, став наставниками технологических проектов кружковцев, ведущие ученые смогут передать свой бесценный опыт молодому поколению, - отметил лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Справка "РГ"

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель его работы - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы "Кружковое движение". Задачи НТИ интегрированы в национальный проект "Наука".