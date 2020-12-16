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Рубрика: Власть

В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) пополнят свой арсенал первым комплексом "Сармат" в 2022 году. Предполагается, что он встанет на боевое дежурство в одном из полков Ужурского соединения. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Фото: Youtube
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"Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", - цитирует Каракаева газета "Красная звезда".

Он добавил, что промышленные предприятия продолжают подготовку к государственным летным испытаниям "Сармата".

В мае сообщалось, что ситуация с распространением COVID-19 не повлияла на подготовку к проведению летных испытаний новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
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РС-28 заменит в ракетных войсках стратегического назначения тяжелую МБР "Воевода". Концепция "Сармата" предусматривает доставку боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их перехват даже перспективными системами ПРО. Иначе говоря, запас мощности ракеты позволяет ей летать в обход зон, в которых ее ждут перехватчики.

По дальности полета РС-28 превосходит предшественницу Р-36М2 "Воевода" в полтора раза - 18 тысяч километров против 11. Выросла и полезная нагрузка - 10 тонн вместо 8,8. Стартовая масса МБР "Сармат" составляет 208 тонн.

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