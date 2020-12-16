В Сеть выложены уникальные документы, посвященные протопопу Аввакуму

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) представили онлайн-выставку "Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах".

"Впервые героем интернет-проекта, подготовленного архивистами и музейщиками, является церковно-общественный деятель, признанный Русской Православной Старообрядческой церковью святым, - протопоп Аввакум Петров", - сказал, открывая экспозицию, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Он сообщил о масштабном плане мероприятий празднования 400-летия духовного лидера старообрядцев, который выполняется государством. В частности, осенью нынешнего года появились памятники протопопу в Нарьян-Маре и Боровске, только что в Великом Новгороде прошла научная конференция.

"Всё это - глубоко закономерно и является воплощением того курса на сбережение исторического наследия, собирание раздробленных частиц Русского мира, интеграцию национальной памяти, который последовательно проводится в России, - считает глава Росархива. - Кстати, одним из аспектов этой небыстрой работы стало содействие со стороны власти в возвращении на родину потомков староверов, бежавших от преследований в иноземные страны".

Коллекция Архива древних актов на выставке дополнена рукописными и изобразительными памятниками из собрания Государственного исторического музея и Митрополии Русской Православной Старообрядческой церкви. Впервые в проекте использованы фото археологических находок, обнаруженных в ходе недавних раскопок на Енисейском городище. Они еще явственней дают понять, как жил протопоп в ссылке.

В Сети можно будет увидеть 270 документов и даже уникальный мемориальный предмет - знаменитый холщовый мешок-рукавицу, в котором ссыльный протопоп Аввакум тайно передавал свои послания в Москву.

Явление страшное, явление грозное, удивительное явление нашей истории, определил Раскол Василий Розанов. Все, кому интересен этот драматический сюжет, смогут обратиться к архивным редкостям из фонда Приказа тайных дел - личной канцелярии царя Алексея Михайловича, фондов Сибирского приказа, Соловецкого монастыря. Специально для проекта в РГАДА были оцифрованы подлинные автографы протопопа Аввакума: послания своей семье, царю Алексею Михайловичу и знаменитой духовной собеседнице и сподвижнице - боярыне Феодосии Морозовой. Кстати, современные технологии дают возможность не только изучить подлинные тексты "огнепального протопопа", но и рассмотреть все мельчайшие особенности его почерка. А для документов XVII века, которые написаны скорописью, приведены выдержки из текста.

Призыв к национальному единству - один из актуальных заветов протопопа

Среди экспонатов - уникальные для судьбы России источники, например, материалы Большого Московского собора 1666-1667 годов о лишении Никона патриаршего сана и осуждении протопопа Аввакума, документы центральных приказов о переводах протопопа Аввакума из одного места ссылки в другое, преследовании приверженцев старой веры, печатании новоисправленных книг (протест раскольников был направлен на переписывание священных книг, в результате которого были утрачены важные, с точки зрения старообрядцев, слова и знаки).

Большой интерес представляют документы, посвященные осаде Соловецкого монастыря, а также ранний список выдающегося автобиографического произведения - "Жития протопопа Аввакума".

Рассказывая об интернет-экспозиции, Андрей Артизов неожиданно отметил, что в миссии хранителей исторических ценностей российские архивисты и русские староверы "соработники и соратники", близки психологически и даже используют похожие термины. "Один из отделов архива, в котором мы находимся, называется "древлехранилище", - объясняет он. - Нам не надо доказывать ценность "старины", мы знаем, насколько хрупкими и уязвимыми бывают памятники книжности, документальные раритеты".

Аввакум-писатель входит в университетские учебники древнерусской литературы, к его наследию обращались Тургенев и Достоевский, Лесков и Толстой, Гаршин и Бунин, Блок и Горький, Шаламов и Распутин, Нагибин и Солженицын. "В этом ряду, условно говоря, авторы и "левые", и "правые", и "красные", и "белые", и "подсоветские", и "антисоветские". Значит, в наследии Аввакума есть нечто, не принадлежащее ни одному идеологическому лагерю, - начало, которое связывает и объединяет всех нас, - нечто по-настоящему общенациональное. Вообще, призыв к национальному единству сегодня по праву может быть признан одним из актуальных заветов протопопа", - резюмировал Андрей Артизов.

Хронологические рамки проекта охватывают целое столетие - от 1620 года, когда родился Аввакум, до 1720-го, когда в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга скончался его сын Иван, обвиненный в приверженности к старой вере.

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