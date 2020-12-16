В Союзном государстве может появиться ассоциация школ Беларуси и России

Унификация подходов к обучению в условиях пандемии, сближение принципов проведения вступительной кампании в вузы, студенческий обмен, выработка общей позиции в области молодежной политики - всего семь важнейших направлений взаимодействия в сфере образования и вузовской науки обсудили в Минске на совместной коллегии Министерства образования и Госкомитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ. В заседании принял участие заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко.

О важности такого диалога говорит уже то, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков уделил визиту в Беларусь три дня. Он посетил филиалы ведущих российских вузов в Минске - экономического университета им. Г.В. Плеханова и социального университета, обсудил там подготовку специалистов исходя из потребностей страны. На очереди знакомство с Белорусско-Российским университетом в Могилеве - единственным вузом, ведущим подготовку по российским и белорусским программам и выдающим соответствующие дипломы.

Своими наблюдениями министр поделился в ходе встречи руководителей образовательных ведомств двух стран с заместителем Премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко. Он в свою очередь отметил: сотрудничество в сфере образования развивается системно и динамично. Действует ряд межрегиональных, межгосударственных и межведомственных, межвузовских соглашений. У Беларуси и России совместные подходы к формированию образовательных программ. Совместная работа помогает отстаивать свои конкурентные преимущества, подчеркнул вице-премьер.

У россиян есть интерес к белорусским университетам, тем более что их дипломы признаются

Обсуждался и вопрос унификации российского единого государственного экзамена и белорусского централизованного тестирования.

- Он не простой и требует основательной проработки, - пояснил министр образования Беларуси Игорь Карпенко корреспонденту "СОЮЗа". - Белорусский и российский экзамены разные по форме и содержанию. Есть национальный контент, который невозможно исключить (белорусский язык, литература, история). Но унификация уже идет. Сегодня граждане РФ могут сдать ЦТ и поступить в Беларуси в вуз на бюджет. А граждане Беларуси могут сдать ЕГЭ и поступить на бюджет в России. В том числе на специальности, по которым в Беларуси подготовка пока не ведется. Например, в области ядерной энергетики, освоения космоса.

И у российской молодежи есть интерес к белорусским университетам. Ведь в Союзном государстве действует соглашение о взаимном признании дипломов. На этом фоне компромиссным прозвучало предложение Валерия Фалькова:

- Чем ближе будет пункт сдачи экзамена к месту жительства потенциального абитуриента (ЦТ для россиянина и ЕГЭ для белоруса), тем лучше. Мы обсуждали возможности снятия такого рода ограничений на паритетных началах.

Главное, по мнению министра, что модели университета в России и Беларуси близки. В этом он убедился, посетив Белорусский национальный технический университет, его опытный завод "Политехник". В общих приоритетах - инновационная составляющая, связанная с воплощением идей в технологии и их коммерциализации. Важно это сохранить, создать возможности для нормального перетока студентов, аспирантов, преподавателей в интересах обеих стран. Что касается науки, то российские ученые заинтересованы приезжать в Беларусь и изучать тут памятники истории, архитектуры, проводить археологические раскопки. А Россия может предоставить уникальные возможности проведения морских экспедиций, исследований на установках мега-сайз - в области ядерной физики, например.

На совместной коллегии министерств прозвучало предложение создать ассоциацию школ Беларуси и России. С такой инициативой выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Цель - развитие школьных обменов, стажировок преподавателей, формирование совместных образовательных программ. Министр уточнил, что российское ведомство предлагает в качестве опорной организации со своей стороны международный центр образования "Интердом" имени Стасовой.

Многие из этих вопросов отражены в подписанных по итогам совместного заседания коллегий планах мероприятий по развитию сотрудничества в образовательной и научной сферах, проведению государственной молодежной политики на следующий год.

Важные аспекты интеграции в образовательной сфере были рассмотрены с участием Игоря Карпенко и Валерия Фалькова на Втором форуме Ассоциации вузов Беларуси и России, состоявшемся в эти же дни в Минске. Подписаны соглашения о взаимном обучении студентов и сотрудничестве в сфере IT-технологий и по другим направлениям.

- Необходимо расширить обмен талантливой молодежью, в первую очередь по специальностям, по которым не ведется подготовка в Беларуси, - отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Прорабатывается возможность выделить для этого дополнительные бюджетные места в российских университетах.

из первых уст

Виктор Сиренко, заместитель Госсекретаря Союзного государства:

- Мы ратуем за то, чтобы были точки соприкосновения между образовательными системами Беларуси и России, и, соответственно, через это шло воспитание и общение с молодежью. Важно, что у россиян есть здоровый интерес к образовательной базе, имеющейся в Беларуси.

К слову

В России высшее образование получают более 11 тысяч белорусских юношей и девушек, в том числе около четырех тысяч - за счет российского бюджета. В Беларуси обучаются около полутора тысяч их российских сверстников.