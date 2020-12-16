В США одобрен первый тест для диагностики коронавируса на дому

В США Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) выдало во вторник экстренное разрешение на использование теста на коронавирус, который можно применять в домашних условиях, не обращаясь в лабораторию за результатами.

В ведомстве объяснили, что тест позволяет обнаруживать фрагменты белков вируса SARS-CoV-2 после мазка в носовой полости. При этом результат можно самостоятельно узнать уже через 20 минут, пишет ТАСС. По словам главы FDA Стивена Хана, новые тесты можно будет приобрести в аптеках.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. В минувший понедельник в США началась вакцинации. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что уже к Новому году будут привиты около 20 миллионов американцев.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявлено более 16,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 302 тысяч человек. По этим показателям страна является лидером в мире.