Вакцину от коронавируса получили 12 сенаторов

По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко для сенаторов организована вакцинация от коронавируса, 12 членов палаты уже получили первую дозу препарата, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко на пленарном заседании в среду.

По его словам, желание привиться от COVID-19 по результатам анкетирования изъявили 86 сенаторов, у 43 из них нет противопоказаний, остальным понадобились дополнительные консультации медиков.

"На сегодняшний день вакцинацию прошли 29 человек, из них 12 сенаторов и 17 сотрудников аппарата. Они уже готовы к проведению второго курса вакцинации", - доложил Тимченко.

Всего Совфеду выделено 120 доз вакцины "Спутник V" центра Гамалеи и порядка 40 доз препарата "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". По словам главы комитета по регламенту, этого хватит на всех, кому не противопоказана прививка от коронавируса.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что вакцинация началась во всех субъектах Федерации и идет успешно. "Я прошу тех, кто изъявил желание, не затягивать и вакцинироваться", - сказала она.