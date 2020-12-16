В деревне

Пожара в пансионате для престарелых в башкирской деревне Ишбулдино, во время которого в ночь на вторник погибли 11 человек, можно было избежать.

Как сообщили в администрации Абзелиловского района, местные жители, узнавшие о том, что предприниматель Расима Махиянова собирается открыть там дом престарелых, написали письмо, выразив свой протест, под которым подписались 56 человек.

"Мы категорически против, так как земельный участок по этому адресу маленький, дома стоят впритык друг к другу, да и пожароопасность большая, - писали они. - Еще и неизвестно, какой контингент людей она там будет заселять".

Как стало известно "РГ", администрация Абзелиловского района отправила обращение в прокуратуру - по компетенции. Как отреагировало надзорное ведомство, а также на каком основании работал пансионат, сейчас разбирается спецкомиссия, созданная по поручению нового прокурора Башкирии Владимира Ведерникова.

Напомним, что после пожара в пансионате для престарелых и инвалидов, унесшего жизни 11 человек, было возбуждено два уголовных дела, а директора учреждения задержали правоохранители.

Но известно, что в Башкирии был уже не один скандал по поводу соцобъектов. К примеру, в 2018 году резонансный пожар произошел в стерлитамакской школе. Там так же, как и теперь в пансионате для престарелых, система оповещения не доставила сигнал в пожарную часть.

И местной прокуратуре, и МЧС было прекрасно известно о проблеме оснащения соцучреждений региона сомнительными системами противопожарного оповещения, но на многочисленные обращения они так и не отреагировали.

На парковке

Принято беспрецедентное решение Кузнецкого районного суда: водителя освободили от штрафа на том основании, что автомобиль был внесен в Федеральный реестр инвалидов.

Многодетная мать Агата Косолапова из города Кузнецка Пензенской области одна воспитывает троих детей, младший из которых имеет инвалидность с рождения. В ноябре Агата по семейным делам приехала в местное отделение полиции на автомобиле и оставила его у входа, где стоял знак парковки для инвалидов. Специальной желтой наклейки на ее машине не было. "Летом мы с сыном проходили переосвидетельствование на инвалидность. Как раз в это время я купила машину и попросила выдать мне специальный знак. В медэкспертизе сказали, что он не нужен, вместо этого необходимо внести свои данные в электронную базу. Что я и сделала", - рассказывает Агата Косолапова.

Сотрудники ГИБДД города Кузнецка, не увидев специального знака на машине, попросили убрать автомобиль с мест для инвалидов на том основании, что самого ребенка-инвалида на тот момент в машине не было. Со слов матери ребенка-инвалида, в ответ на отказ отогнать машину вызвали патрульный наряд, привлекли двух понятых и даже угрожали надеть наручники на строптивую автоледи.

Все закончилось тем, что на Агату Косолапову составили протокол за незаконную парковку и выписали штраф в пять тысяч рублей. Это половина детского пособия по инвалидности. Не согласившись с решением инспекторов, многодетная мать написала жалобу начальнику отделения полиции и в региональное управление ГИБДД. Ответ она так и не получила. И тогда она обратилась в суд. Кузнецкий районный суд постановил, что никакого нарушения не было.

В автобусе

На этой неделе в Новосибирске было как минимум два сообщения о том, что кондукторы в грубой форме выгоняли школьников из автобуса. По рассказам родителей, в адрес одного из первоклассников прозвучало хамское: "Пошел вон!" Ребенок опешил настолько, что выскочил из автобуса, несмотря на то что в рюкзаке у него была запасная маска, которую он собирался надеть в салоне. Установившимися в городе 15-градусными морозами даже маленького сибиряка не напугаешь, однако сильный ветер и снег явно не пошли на пользу здоровью. Мальчишке пришлось идти до дома три остановки.

Другого девятилетку высадили на окраине города после того, как он честно признался, что маску забыл. Паренька подобрал следующий автобус, где кондуктор оказался добрее и даже выдал маску из собственных закромов. Именно такие запасы индивидуальных средств защиты в областном минтрансе призвали сделать для каждого автобуса. Более того, перевозчикам запретили высаживать детей на мороз, даже в случае если у ребенка не оказалось с собой медицинской маски. Рекомендации более чем своевременные, учитывая грядущие по-настоящему сибирские морозы.

С одной стороны, кондуктор действует по закону: за перевозку пассажира без маски его могут оштрафовать на кругленькую сумму. С другой - в региональном правительстве назвали любого ребенка "особенным пассажиром" и подчеркнули: просить школьника выйти вон недопустимо. Нужно выдать ему маску.

Следователи пока не стали подключаться к выяснению обстоятельств в указанных случаях в основном потому, что родители предъявлять какие-либо претензии отказывались. Однако, если следствие начнет-таки проверку, перевозчика вполне может ожидать уголовная статья об оставлении ребенка в опасности.

Комментарий нашего обозревателя

Валерий Выжутович:

Эти три истории похожи. Они отличаются друг от друга только сюжетом, местом действия и финалом. Но драматургия знакомая, узнаваемая. Это, по сути, одна пьеса. Она, к сожалению, не выходит из репертуара, и у нее почти никогда не бывает счастливой развязки, зато разнообразного и несмешного абсурда - сверх всякой меры.

Пожар в пансионате для престарелых и инвалидов в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. Погибли 11 человек - несчастных, обделенных заботой, беспомощных. Ожидаемо выясняется, что пансионат работал без лицензии. Ожидаемо сообщается, что там не было противопожарной защиты. Ожидаемо обнаруживается высокая пожароопасность дома, в котором располагался пансионат: соседние дома стоят от него недопустимо близко. Ожидаемо открывается, что по документам пансионат значился как центр социального обслуживания без возможности проживания. Дальше - даже более чем ожидаемо: региональные власти тотчас отдают распоряжение проверить все дома престарелых в Башкирии. Когда в ночь на 11 мая 2020 года случился пожар в одном из домов престарелых Красногорского района Московской области, было приказано проверить все дома престарелых в Подмосковье.

Когда 25-26 марта 2018-го сгорела "Зимняя вишня", а с нею 60 человек, в том числе 37 детей, было немедленно велено проверить все торговые центры Кемеровской области. А когда 5 декабря 2009 года 156 человек погибли при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь"… Ну, вы уже поняли.

На любое подобное ЧП бюрократическая машина реагирует так, как только и может реагировать бюрократическая машина: "проверить все дома престарелых (сауны, парковые аттракционы, спортивные сооружения)", "усилить контроль", "повысить ответственность", "разработать комплекс мер по предотвращению впредь…"

Бюрократическая машина не способна реально контролировать сферы, где действительно требуется серьезный контроль, будь то пожарная безопасность или весенний паводок, и столь же реально отвечать за свою работу. Она делает единственно то, что умеет, а именно - имитирует. Имитирует созидательную деятельность. Имитирует "серьезную обеспокоенность". Имитирует "принятие мер".

А еще она имитирует "строгое следование закону". Вот как в сюжетах из Пензенской области и Новосибирска. Там и тут фигурируют мальчики. Там и тут - как жертвы полицейского… о, нет, не произвола, что вы, наоборот, неукоснительного соблюдения закона. Точнее - буквы его. И только буквы. Без малейшего наполнения здравым смыслом, понимания ситуации, да что там - просто человеческого, неформального отношения к людям.

Тупосердие - вот этому имя, слово ввел А.И. Герцен, поразительно соединив в нем и тупость, и усердие, и бессердечие

Мне тут же вспомнился очерк знаменитого публициста Анатолия Аграновского "Вишневый сад". В нем тоже было о мальчике. Десятилетнем мальчике, воровавшем ягоды в совхозном саду (бригадир приказал в наказание запереть его в складе ядохимикатов, и тот потом тяжело заболел). Про мальчика: "Он не в пазуху рвал, не в рот, а в кошелку - тут не просто озорство". Про отца этого мальчика: "Отбывает срок: украл на ферме корову". А потом - круша обывательскую логику: "Выходит, если б горсть вишни взял, то нельзя его ядами травить, а если пуд, то можно. Выходит, будь он сыном передовика производства - ни в коем случае, а коли он воров сын - сажай его туда, где и свинье быть вредно. Тупосердие - вот этому имя, слово ввел А.И. Герцен, поразительно соединив в нем и тупость, и усердие, и бессердечие".

За полвека, прошедших после публикации очерка, случаев тупосердия как бездумного и бесчеловечного следования параграфам закона, к сожалению, меньше не стало. Тупосердие - это ведь тоже имитация. Служебной добросовестности. Честности. Неподкупности. Хотя на самом деле - издевательство.