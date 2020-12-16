Важные лекарства объединят в три перечня

Перечень ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами), который формируется специальными врачебными комиссиями медучреждений, исключен из официальных перечней лекарств. Постановление правительства об этом вступает в силу 17 декабря.

Как пояснили в минздраве, с 1 января 2021 года льготников будут обеспечивать бесплатными лекарствами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому перечень ОНЛС стал неактуальным. Одновременно упраздняются специальные комиссии в лечебных учреждениях, которые его формировали.

Региональные льготники в рамках территориальных программ также будут получать бесплатные лекарства в объеме перечня ЖНВЛП. Он будет пересматриваться не реже одного раза в год. Причем новая формулировка допускает вносить в него изменения столько раз, сколько потребуется.

Помимо ЖНВЛП остаются еще два официальных перечня лекарств. Один из них предназначен для высокозатратных нозологий (ВЗН). Это дорогостоящие фармсредства, которыми государство обеспечивает граждан с редкими заболеваниями. По-прежнему будет действовать минимальный ассортимент лекарственных препаратов - перечень, который обязательно должен быть в каждой аптеке.

Раньше для включения в него у лекарства должно было быть не менее двух дженериков (препаратов, схожих по активному химическому веществу), теперь также допускается наличие двух биоаналогов - копий лекарства, которые выпускают другие производители. А вот комбинированные фармсредства смогут попасть в ассортимент только, если будет доказана "оценка экономических последствий их применения и изучены дополнительные последствия". Другими словами, каждая комбинация доз в лекарстве должна быть научно-обоснованной, клинически-значимой и экономически выгодной.