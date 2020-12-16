Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином

Сложный год для всей страны стал особенным и для Госдумы. О том, как депутатам удалось сохранить работоспособность в условиях пандемии, что нового появилось в отношениях с кабмином, чего ждать от будущей администрации США, а также о важных законопроектах на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты и пандемия: работа продолжается

Вячеслав Викторович, этот год по известным причинам запомнится многим россиянам, а в чем его особенности для вас, законодателей?

Вячеслав Володин: Пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же, внесла изменения и в работу Государственной Думы. На сегодняшний день более чем каждый третий депутат переболел коронавирусом. 27 сейчас находятся в больницах. Замечу: внутри Думы заразился только один депутат от своего коллеги, который вернулся из региона.

Мы одними из первых ввели определенные ограничения - закрыли столовые, буфеты, свели к минимуму посещение Госдумы. Например, мы вынуждены были запретить экскурсии по Думе. Сейчас посещения носят только рабочий характер.

Какие новые форматы помогли наладить работу в пандемию?

Вячеслав Володин: Активно стал применяться режим видео-конференц-связи - он позволил нам сохранить коммуникации с экспертным сообществом, с представителями общественности, не проводя массовых мероприятий. И в том числе по этой причине нам удалось сохранить работоспособность парламента, снизив риск заболеваемости. Сами пленарные заседания не могут проходить дистанционно, ведь мы должны принимать решения коллегиально, и процедура обсуждения только очная. Причем депутаты собираются с высокой явкой, ответственно к этому подходят. И, конечно же, неотъемлемым атрибутом в зале пленарных заседаний стала маска. Исключение сделано только для председательствующего и для выступающего за центральной трибуной.

Когда повестка позволяет, мы проводим в течение недели не три пленарных заседания, а два.

Вячеслав Володин: Сейчас у нас в законотворческом "портфеле" 1266 законопроектов, и из них примерно 20 процентов уже приняты в первом чтении. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

Разбор "завалов": вышли на новый уровень

То, что число пленарных заседаний пришлось сократить, сказалось на думском "портфеле" законопроектов? Не образовались ли новые законодательные "завалы"?

Вячеслав Володин: В те недели, когда мы проводим меньше пленарных заседаний, время работы в течение дня увеличивается.

То есть два пленарных заседания вместо трех компенсируются продолжительностью работы в течение двух дней, так что работать меньше не стали. Нам важно не растягивать заседания в течение недели, потому что нахождение в зале порядка 400 депутатов в связи с пандемией не безопасно, и мы должны эти требования соблюдать. Поэтому предпочитаем более напряженно отработать в течение двух дней, а потом депутаты уезжают в свой регион.

И хотя в России, как и во всем мире, экономика испытывает трудности, все социальные обязательства будут выполнены

На данный момент у нас в законотворческом "портфеле" 1266 законопроектов, и из них примерно 20 процентов уже приняты в первом чтении. В этом году, который идет под знаком пандемии, мы приняли 464 законопроекта - это данные на 10 декабря. А за прошлый год - 530. Цифры сопоставимые. Схожая пропорция - и по числу рассмотренных законопроектов: 967 (по данным на 10 декабря. - Прим. "РГ") против 1078 в прошлом году.

А если говорить о работе в течение всего нынешнего созыва, то помимо актуальных рассмотрен уже 1991 законопроект из 2020, оставшихся нам в наследство с начала 1990-х годов, c первого созыва Госдумы. Осталось всего 1,4 процента от того, что копилось 20 лет.

Отмечу, что из 2020 накопившихся законопроектов 14,7 процента стали законами. Рассмотрение вовсе не было механическим отклонением. Изучили инициативы, если сохранилась актуальность - обновили материалы и приняли. Была проделана большая работа, которую координировал Иван Иванович Мельников (первый вице-спикер ГД. - Прим. "РГ").

Бюджет: ставка на "социалку"

В этом году бюджет Госдума принимала в очень сложных условиях - на фоне колоссальной неопределенности. Насколько получившийся документ соответствует нынешним вызовам? Последние события показывают, что инфляция начинает подрастать... Выдержит ли этот документ то давление, которое оказывает пандемия и не только она?

Вячеслав Володин: Несмотря на то что бюджет дефицитный, национальные проекты и федеральные целевые программы будут и дальше реализовываться для повышения благосостояния наших граждан, улучшения качества образования, медицины.

Бюджет на следующий год социальный. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. На протяжении текущего года и в будущем будут приняты решения по социальной поддержке наших граждан (в первую очередь семей с детьми), предприятий малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали в пандемию. И хотя в России, как и во всем мире, экономика испытывает трудности, все социальные обязательства будут выполнены.

Надо сказать, сыграли большую роль решения, принятые в свое время президентом: доходы от "нефтянки" стали перечисляться в Резервный фонд и позволили сформировать "подушку безопасности". И сегодня мы с вами преодолеваем вызовы не за счет людей, а за счет грамотных решений, которые принимались главой государства.

Дополнительные деньги: на что потратить?

В правительстве не исключают, что в следующем году появятся дополнительные доходы. На ваш взгляд, на какие направления их наиболее актуально потратить?

Вячеслав Володин: Мы считаем правильным определить приоритеты на тот случай, если будут расти не нефтегазовые доходы. В частности, сельскохозяйственная отрасль несколько лет демонстрирует успехи, и ее дополнительная поддержка, ориентированная на человека, будет правильной. В постановлении, одобренном перед принятием бюджета, Госдума рекомендовала увеличить объем финансирования сельской ипотеки. Мы считаем, что крайне важно поддержать именно это направление, учитывая, что продолжается отток населения из сельской местности. Если мы хотим, чтобы на село приехали работать врачи, учителя и другие дипломированные специалисты, конечно, необходимо создавать условия для жизни. И сельская ипотека здесь будет как нельзя кстати, тем более под три процентах годовых.

Еще один приоритет - модернизация общественного транспорта. В городах сегодня назрела необходимость примерно на 80 процентов заменить старый подвижной состав на новый. Цена нового трамвая - порядка 60 миллионов рублей, автобуса - 20-24 миллиона. Вы представьте себе, во что это выльется для крупного города! Фактически вся доходная часть городского бюджета должна будет пойти на обновление парка трамваев, троллейбусов, автобусов. И в этой связи правильно было бы говорить о поддержке за счет средств федерального бюджета.

Государственная Дума перечислила в Резервный фонд правительства 712 миллионов 800 тысяч сэкономленных рублей

Есть еще ряд тем, которые мы ранее взяли на контроль. Речь идет о межбюджетных отношениях. Мы считаем, что надо поддерживать дополнительно регионы с низкой бюджетной обеспеченностью. Когда мы говорим о качестве медицины, о качестве образования и многом другом, в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью решить эти задачи сложно. Правительство поддержало наши предложения, десяти таким территориям были выделены средства в объеме миллиарда рублей каждой ежегодно с той целью, чтобы эта разница хотя бы отчасти была сокращена. Но этого недостаточно. Мы считаем, что нужно эту работу продолжать и в будущем году.

А также считаем правильным поддержать регионы, где есть высокая убыль населения.

Какие меры поддержки тут возможны?

Вячеслав Володин: Когда мы говорим о естественной убыли, здесь в первую очередь речь идет о поддержке здравоохранения - это строительство медицинских центров, больниц. Есть регионы, где высокая заболеваемость онкологией или, например, туберкулезом. Здесь необходимо разбираться, изучать, почему высокая заболеваемость, почему высокая смертность, и что необходимо таким регионам, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь. Допустим, построить новый онкологический центр. Но при этом регион должен со своей стороны также предложить меры, которые он будет реализовывать.

Одно дело - запланировать траты в бюджете, другое дело - реально израсходовать эффективно. Решается ли проблема запоздалого поступления денег в регионы?

Вячеслав Володин: И в прошлом году, и в этом многое было сделано в целях повышения финансовой дисциплины. Все средства должны будут прийти в регионы до 1 января. В прошлом году при поддержке президента нам удалось с правительством выйти на такие договоренности. Сейчас они зафиксированы и в Бюджетном кодексе, и в нормативных актах правительства. Поэтому ситуация, когда, допустим, средства на дороги в регионы приходили в августе-сентябре, ушла в прошлое. Серьезные требования в этой связи также и к регионам - заданная планка по финансовой дисциплине обязывает их более эффективно реализовывать проекты на своих территориях.

Пленарные заседания не могут проходить дистанционно, ведь Госдума должна принимать решения коллегиально. Фото: Константин Завражин

Вы уже упомянули совместную работу с правительством над бюджетом. Понятно, что взаимоотношения между Думой и кабмином никогда просто не строились, а изменились ли они в нынешнем созыве?

Вячеслав Володин: Если брать работу в целом, она стала сложнее. Но в итоге мы выходим на решения, за которые не стыдно. Нам удалось выстроить отношения с кабмином на принципах умения слышать друг друга и выходить на компромиссы. Бюджет - это тоже, кстати, компромисс.

В ситуации пандемии нередко приходится принимать решения об оперативных тратах. Дума в этом смысле "присматривает" за правительством с тем, чтобы эти действия были в рамках бюджета?

Вячеслав Володин: Исходите из того, что парламентский контроль никто не отменял. К тому же есть Счетная палата, контрольно-надзорные органы. Что касается оперативности - это неотъемлемая часть эффективной работы правительства, ведь нельзя ждать, когда ситуация зайдет в тупик. И надо сказать, что сейчас эффективности стало больше. Мы видим: президент принял решение, и уже на второй день правительство его исполнило. Деньги стали поступать, например, семьям с детьми к тому времени, которое определено решением президента. А не через неделю или месяц. Причем удалось использовать возможности цифровой экономики. Человеку не нужно оформлять кучу справок, бумаг... Это важно.

Вместе с этим в ситуации с пандемией Государственная Дума, представляя своих граждан, расширяет полномочия правительства в части решения вопросов в кризисной ситуации - для того чтобы повысить оперативность. Поэтому Дума собирается в постоянном режиме, не уходя на карантин, как позволили себе многие европейские парламенты. И где проблем в связи с этим стало больше.

Конституция как живой организм

В эту сессию впервые в истории России Госдума утвердила новых министров - благодаря поправкам в Конституцию. По какому принципу "отбирали" кандидатов?

Вячеслав Володин: Эта процедура была не из легких. Но все кандидаты прошли встречи в политических фракциях. В каждом случае мы исходили из здравого смысла и желания, чтобы человек, который придет на должность, понимал ситуацию в той отрасли, за которую он будет отвечать.

Сегодня мы с вами преодолеваем вызовы не за счет людей, а за счет грамотных решений, которые принимались главой государства

Но были и критики - якобы процедуру для министров по Конституции изменили, но на практике все осталось то же самое, и Дума просто пропустила через себя кандидатуры, как и раньше...

Вячеслав Володин: Нельзя отклонять кандидатуры, просто чтобы, как говорится, "движуху" обеспечить. Стабильность - основа развития. Мы находимся в ситуации вызовов. И совершенно очевидно, что в условиях такой конкуренции, чтобы развиваться и дальше, у нас обязательно должна быть эффективная власть.

Вы были одним из первых, кто сказал, что Конституция - "живая", и она должна меняться. Считаете ли вы, что запрос на обновление Основного Закона страны реализован?

Вячеслав Володин: Изменения необходимы были там, где подсказала сама жизнь. Действительно - Конституция живой организм. Она была принята еще в 1993 году, и за это время многое произошло. Не замечать этого было бы неправильно.

Решения, которые были приняты, делают страну сильнее. С принятием поправок в Конституцию выросли стандарты жизни. Дополнительно защищены права граждан на качественную медицинскую помощь. Это очень важно. В тех же Соединенных Штатах Америки нет конституционной нормы, в соответствии с которой должна быть оказана бесплатная медицинская помощь. В итоге выросла смертность населения, в том числе в домах престарелых.

В целом работа по реализации поправок в Конституцию идет очень активно - с тем чтобы как можно быстрее люди почувствовали результат решений, которые были приняты в ходе общероссийского голосования. Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить.

Когда окончательная точка в принятии конституционного пакета будет поставлена - в следующем году, в весеннюю сессию?

Вячеслав Володин: Говорить надо о качестве изменений, а не о праздниках, к которым необходимо работу завершить.

Если говорить о законодательных инициативах об изъятии детей, почему пришлось их отозвать?

Вячеслав Володин: Прежде чем выходить на решение, необходимо всесторонне все взвесить, обсудить, провести диалог с родительским сообществом и экспертами. Ошибка дорого может нам стоить.

По той же причине на прошлой неделе мы отложили законопроект о дистанционном обучении.

США-2020: постановка провалилась

Состоялись выборы в США. По вашему мнению, чего ждать от нового американского президента? Как будут складываться отношения между нашими странами?

Вячеслав Володин: В этой стране любое действие театрализовано. Раньше нам показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос.

Но сейчас они не смогли его завершить хорошим финалом. Отличительной чертой всех предыдущих времен, десятилетий да и столетий было то, что в итоге выборы признавались при любом результате. Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя.

Нормандский формат: рада ли ему Рада

Еще вопрос из международной сферы - будет ли развиваться парламентское измерение "нормандского формата"?

Вячеслав Володин: Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Решения, принятые в рамках "нормандского формата" главами государств, должны реализовываться в законодательных органах. Если Украина, заявляя позицию в рамках "нормандской четверки", собирается исполнять их, то нужно, чтобы Верховная рада со своей стороны подключалась к этой работе.

Завершая международную тему - в эпоху пандемии Госдума не снизила контакты с зарубежными коллегами, перейдя на онлайн-общение. Удалось ли за счет этого сэкономить?

Вячеслав Володин: Государственная Дума перечислила в Резервный фонд правительства 712 миллионов 800 тысяч сэкономленных рублей. До конца года у нас общая экономия составит почти миллиард 300 миллионов рублей. В этой сумме в том числе средства, сэкономленные за счет сокращения поездок за рубеж.

И финальный вопрос. Следующий, 2021 год - год выборов нового состава Госдумы. Не получится ли так, что депутаты будут заниматься подготовкой к избирательной кампании, а не работой над законами?

Вячеслав Володин: Подготовка к новым выборам начинается на следующий день после состоявшихся. А тот, кто считает, что выборы начинаются только после их официального объявления, тот заведомо уже опоздал.

Ключевой вопрос

Экономисты спорят: черный день наступил уже или нет? Надо ли тратить больше из Фонда национального благосостояния или не стоит трогать "кубышку"?

Вячеслав Володин: Все зависит от ситуации. Тот, кто хочет ее распечатать и раздать, думает только о сегодняшнем дне. Но надо иметь в виду и завтрашний день - новые вызовы, которые могут случиться. Как это произошло в ситуации с пандемией. В случае необходимости резервы, конечно, надо использовать. Но если мы можем решать проблемы за счет имеющихся возможностей, значит, резервы нужно сохранить, чтобы задействовать их, если возникнут еще большие сложности.