Вице-премьер Борисов оценил значение Ил-114-300 для российской авиации

Новый гражданский региональный турбовинтовой Ил-114-300 совершил первый полет. Новый самолет сможет получить спрос у местных авиалиний, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который наблюдал за полетом в Жуковском.

"Трудно переоценить значение этого самолета для повышения мобильности российских граждан. Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлетно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии", - цитирует Юрия Борисова РИА Новости.

Помимо пассажирских перевозок, отметил вице-премьер, Ил-114-300 сможет изготавливаться в специальных версиях: в качестве патрульного самолета, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колесного шасси - для полярной авиации.

Крылатую машину пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Разработчик самолета - Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех). "Первый полет Ил-114-300 - это итог колоссальной работы десятков тысяч людей - ученых, инженеров, специалистов - работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения", - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Основные характеристики Ил-114-300:

- максимальная пассажировместимость - 68 кресел,

- максимальная коммерческая нагрузка - до 6,8 т,

- крейсерская скорость - 500 км/ч,

- дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой (6,8 т) - 1400 км,

- перегоночная дальность - 5000 км,

- высота полета - до 7600 м.

Воздушное судно создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования, наиболее значительный объем комплектующих поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.

Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки и производства АО "ОДК-Климов" (входит в ОДК в составе Госкорпорации Ростех). Двигатель обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. и, по сравнению с базовым двигателем (ТВ7-117СМ), отличается более высокими мощностями на взлетном и крейсерском режимах. На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО.