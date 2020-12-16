Власти займутся розыском владельцев недвижимости

Сейчас в Едином госреестре недвижимости указываются достаточно подробные данные о владельцах квартир или домов. Но в начале 1990-х действовал другой порядок оформления документов. Из-за этого о собственниках 25 миллионов объектов известны только из фамилия, имя и отчество. Это, по мнению разработавшего поправки Минэкономразвития, снижает степень защиты права собственности на такой объект и создает риск невозможности учета прав, к примеру, при изъятии земельного участка для государственных нужд. Кроме того, отсутствие полных сведений препятствует уплате имущественных налогов.

Законом предусмотрено наделение органов местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей и направлению информации о них в Росреестр. Для этого они должны будут проанализировать сведения в своих архивах, органах внутренних дел, загсах, налоговых органах, у нотариусов и т. д.

Ко второму чтению законопроект был доработан, сообщает Росреестр. Установлена возможность одновременной госрегистрации права при внесении сведений, если их вносит правообладатель объекта, а также возможность информирования собственников о их выявлении в качестве правообладателей по электронной почте.

Предусматривается возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это можно будет сделать на основании акта осмотра такого объекта без привлечения кадастрового инженера.

Законопроект не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов со стороны правообладателей, добавляют в ведомстве.