Володин поздравил жителей Казахстана с Днем независимости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Казахстана с национальным праздником - Днем независимости.

- Наши народы связывает дружба, взаимное доверие и уважение, - подчеркнул спикер, которого цитирует сайт ГД. - Мы гордимся страницами нашей общей истории, бережно храним память о подвиге наших народов, спасших мир от коричневой чумы.

Глава нижней палаты отметил, что российские и казахстанские парламентарии активно сотрудничают на многих направлениях. "Это взаимодействие необходимо развивать, повышать его практическую отдачу для граждан наших стран", - призвал Володин.

Он пожелал всему народу Казахстана "счастья, успехов и всего самого доброго".

Главный национальный праздник республики отмечается 16 декабря - в этом день в 1991 году Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете.