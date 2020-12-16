2020-й на исходе. Подведем его итоги

На пороге Новый год, один из самых веселых и добрых праздников для взрослых и детей. Многовековая традиция побуждает нас собраться тесным семейным кругом, пожелать друг другу всего самого лучшего, подарить подарки. А какие "подарки" и сюрпризы преподнес вам год уходящий? Мы расспросили наших читателей: чему вас научил этот непростой 2020 год?

Виктор Феоктистов, председатель Совета ветеранов, Дзержинск:

- Для меня главное событие уходящего года - 75-летие Победы. Мы к нему готовились. Участвовали в создании книги "Беларусь помнит. Минщина гордится". Чествовали наших ветеранов, которых, к слову, в районе осталось всего 17 человек. Занимались благоустройством воинских захоронений. Многие люди, как и я, очень трепетно относятся к этой теме.

Татьяна Низовцова, замдиректора Многопрофильного центра "Ветразь", Белыничи:

- Приспосабливаться к самым разным ситуациям. В частности, апробировали на работе дистанционное обучение. Для нас это новшество. Сейчас педагоги рассылают тестовые задания, выкладывают на сайте мастер-классы… Минус в том, что не у всех ребят в сельской местности есть доступ к интернету. А еще нам, конечно, не хватает в учреждении самих детей, их горящих глаз и озорного смеха.

Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Минск:

- Ценить здоровье. Мы всегда говорили про здоровый образ жизни, соблюдение правил гигиены, но для многих эти понятия так и оставались разговорами.

Илона Стародубцева, руководитель среднего звена, Екатеринбург:

- Этот год научил меня лучше заботиться о себе и своей семье. Я старалась находить радость даже не в радостных событиях. А самое главное: год научил не строить далеко идущих планов, всегда быть готовой к тому, что планы придется подкорректировать, относиться к этому спокойно и видеть во всем не только минусы, но и плюсы.

Леонид Топольцев, менеджер, Ставрополь:

- Уходящий год показал, насколько экономно можно жить, когда некуда пойти. У меня траты в месяцы само­изоляции сократились почти вдвое, пустил освободившиеся деньги на обновление техники. Намного больше времени, чем обычно, удалось провести с семьей. И это, безусловно, меня радует.

Сергей Самаркин, сторож, Казань:

- Под лежачий камень вода не течет. Больше года не могли добиться места в детском саду. А тут из-за пандемии у нас вагон времени появился. Начали настойчиво писать в разные инстанции, ходить, требовать. И проблему решили. Получается, нет худа без добра.