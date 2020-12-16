ВОЗ не исключила новой вспышки "короны" в Европе после Нового года

Если европейцы не будут держать себя в руках и соблюдать меры предосторожности в праздничные дни, то после Нового года Старый свет может накрыть новая вспышка ковида. Такое предупреждение выпустило европейское бюро ВОЗ.

В организации признали, что успех в борьбе с пандемией в европейских странах пока весьма скромен. А значит, слишком велик риск, что цифры заражения резко поползут вверх в первые недели и даже месяцы после праздников. Таким образом, речь может идти о весне 2021 года.

В ВОЗ также дали рекомендации по поводу горнолыжного сезона. Чиновники не пошли так далеко, как канцлер Германии Ангела Меркель, потребовавшая от коллег полностью закрыть все зимние курорты в странах ЕС, однако настоятельно посоветовали властям не допустить скоплений туристов, особенно в замкнутых пространствах, в том числе на транспорте.

Любые массовые мероприятия в ВОЗ призвали отменить или хотя бы отложить, а лучше всего - проводить их на открытом воздухе. Это касается и предстоящих церковных служб на католическое Рождество, которые не были запрещены даже в таких странах, как ФРГ, где до 10 января действует жесткий карантин.