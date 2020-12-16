ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19 за неделю

В мире число заразившихся коронавирусом выросло за минувшую неделю более чем на 4,3 миллиона. Это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Количество случаев с летальным исходом увеличилось на 70 тысяч.

Предыдущий антирекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован в период с 16 по 22 ноября - 4 060 891 заболевший, пишет ТАСС. По данным ВОЗ, сегодня "основное бремя" пандемии делят регионы Америки и Европы. Именно на них пришлось 85% новых случаев заболевания и 86% новых летальных исходов.

Специалисты отмечают, что в отличие от Северной и Южной Америки, где продолжается рост заболеваемости, в Европе на протяжении трех последних недель наблюдается стабилизация ситуации. Заболеваемость и смертность выросли в Африке, а в Юго-Восточной Азии, наоборот, отмечено снижение этих показателей после сентябрьского пика.

Всего в мире с начала пандемии медики зафиксировали свыше 71,5 миллиона случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 1,6 миллиона человек.