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16.12.2020 09:25
Рубрика: Общество

Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья

Текст: Николай Грищенко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Печень любого животного - это кладезь полезных веществ. Из-за большого количества белка печень входит в рацион питания людей после серьезных нагрузок и заболеваний, поскольку способствует повышению выносливости и нормализации обмена веществ.

Фото: iStock
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Как рассказала kp.ru кандидат медицинских наук Инна Заикина, печень крайне полезна при анемии - дефиците железа. Большое количество витамина А помогает оздоровить кожу и волосы. Также этот витамин отвечает за остроту зрения.

Употребление печени улучшает метаболизм жиров за счет высокой концентрации витаминов группы В, а также жирных кислот. Это даже может помочь в похудании, поскольку запускается механизм трансформации жировых запасов.

Однако в некоторых случаях следует воздержаться от употребления печени.

"При подагре следует полностью исключать этот продукт из рациона минимум на две недели после подагрического приступа. Этот продукт также может тяжело переноситься при обострении хронического панкреатита. Блюда из печени должны хорошо термически обрабатываться, чтобы ликвидировать возможный риск заражения паразитами", - рекомендует диетолог Инна Заикина.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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