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Рубрика: Общество

Врачи назвали бороду Деда Мороза самым опасным новогодним аксессуаром

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ватная борода Деда Мороза во время пандемии коронавируса становится опасным атрибутом, поэтому при встрече с новогодним волшебником не стоит сразу спешить в его объятия, отмечают медики.

Фото: iStock
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"Коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах, а потому привычные атрибуты главного зимнего гостя могут таить опасность. Тип и фактура материала, условия окружающей среды влияют на продолжительность жизни коронавируса на ткани. Срок может составлять четырех часов до одной недели. Для коронавируса благоприятна влажная среда, в сухой он погибает. На хлопковой ткани это происходит быстрее всего, а вот на коже, полиэстере, виниле и любой другой синтетике - значительно дольше", - цитирует РИА Новости врача-эпидемиолога Ольгу Ненастину.

Такие вещи, как головной убор, маскарадная маска, костюм, должны быть сугубо индивидуальными. Человек может и не знать о своем заражении, но при этом пользуясь личными вещами других людей, он способен передать им вирус поясняет доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Доза инфицирующего вируса - тоже важный фактор, который влияет на заболеваемость. Тесные и непроветриваемые помещения в этом смысле очаги инфекции, поскольку в таких условиях вирус распространяется быстрее, отмечает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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