ВС вернул УПРАВИС полномочия отстаивать интересы автора памятника в Екатеринбурге

Верховный суд восстановил статус-кво в споре Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) с коммерческими изданиями, которые публиковали изображения памятника Татищеву и де Геннину, установленного в Екатеринбурге. Это следует из оглашенной 15 декабря резолютивной части решения Верховного суда.

Позиция Ассоциации сводится к тому, что исключительные права на произведение принадлежат автору памятника Петру Чусовитину. Управляет ими УПРАВИС на основании договора с творцом. Публикация изображений памятника коммерческими изданиями нарушает права скульптора. Для защиты интересов автора Ассоциация подала иски против нарушителей.

Как пояснил директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес, в общей сложности в Екатеринбурге рассматривалось четыре дела, связанных с правами на монумент. Три из них организация выиграла в суде первой инстанции. Однако в судах второй инстанции и в Суде по интеллектуальным правам (СИП) истец поддержки не нашел.

Сегодня Верховный суд отменил принятые ранее решения инстанций, которые были вынесены в пользу ответчиков. Первое дело снова отправлено на новое рассмотрение. Еще два находятся в Верховном суде. 23 декабря в СИПе пройдет заседание по четвертому делу. "Очевидно, оно также будет пересмотрено, - полагает Эрик Вальдес-Мартинес. - Таким образом мы вернулись в состояние статус-кво. УПРАВИС опять выступает в качестве истца, наши полномочия восстановлены".

Информационная справка

Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) - некоммерческая организация, аккредитованная государством, по защите и управлению правами в сфере изобразительного искусства.

Основными направлениями деятельности организации являются сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения по праву следования и использованию исключительных прав, представление интересов обладателей права следования и авторов произведений изобразительного и фотографического искусства в государственных и иных учреждениях, а также сотрудничество с авторско-правовыми организациями по коллективному управлению правами иностранных государств.

УПРАВИС действует на основании международных договоров по авторскому праву, заключенных Российской Федерацией, а также соглашений о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями, что позволяет авторам и наследникам получать авторское вознаграждение, собранное как на территории России, так и за ее пределами.

С декабря 2012 года УПРАВИС является предварительным членом CISAC - Международной конфедерации обществ авторов и композиторов.