Высокие технологии проникают на предприятия химпрома

Способствовать этому должны масштабная цифровизация и повышение экологичности химпрома. В долгосрочной перспективе под эти задачи будет привлечено более 1 триллиона рублей инвестиций.
Отраслевые эксперты утверждают, что уровень базовой цифровизации химпрома уже достигает 80 процентов. Предприятия активно используют решения в области АСУ ТП, глобальных коммуникаций, электронного документооборота. Но этого мало. "Цифровая зрелость компаний химического комплекса пока в стадии становления, внедрения делаются осторожно, количество проектов в реализации остается не таким большим. Но этот сектор отстает от лидеров - автопрома, машиностроения - только из-за масштабов инновационных проектов, в химии они требуют значительных инвестиций", - говорит Сергей Печенкин, руководитель направления "Химия, нефтехимия, нефтегазовый комплекс" управления "Цифровое производство" "Сименс" в России.
Как отмечают эксперты, у химиков сегодня больше всего востребованы цифровые решения для автоматизации процессов, связанных с безопасностью, Big Data, так как химпроизводство - это мощный поток информации, которую нужно обрабатывать, хранить и использовать в дальнейшем. Широко используются AR- и VR-системы, различные системы сбора данных с технологического оборудования, системы технического зрения, как на классических методах, так и с использованием нейронных сетей. "Времена, когда человек сидит в комнате перед стеной экранов, постепенно уходят в прошлое. Все должно работать на планшете или смартфоне и управляться с него, включая сложные производственные процессы", - считает руководитель отдела информационных технологий, логистики и клиентского сервиса концерна BASF в России и СНГ Александр Марюнин.
Представьте на экране в трехмерном изображении весь химический завод. Можно посмотреть, датчик какого производителя установлен на производственной линии, какие коммуникации проложены под дорогой и так далее. Доступ к любой информации требует лишь одного клика. Это очень облегчает процесс и делает эксплуатацию и управление более эффективными. Это технология 3D Digital plant, добавил Александр Марюнин.
Цифровая трансформация "Сибура" стала возможна благодаря тому, что основные процессы уже были полностью автоматизированы, рассказал Евгений Синяков, руководитель направления развития Российского союза химиков. В компании есть системы управления производством MES, планирования ресурсами предприятия ERP, лабораторно-информационная система LIMS. Ожидаемый финансовый результат от цифровой трансформации - прирост 10 процентов к показателю EBITDA.
На "Уралхиме" в Кирово-Чепецке внедрен проект цифрового советчика на установке барабанного гранулятора-сушилки. Это цифровой двойник производственного процесса сушки и гранулирования. В ходе работы он "подсказывает" оператору, что нужно изменить прямо сейчас в параметрах процесса. В результате на выходе получается больше готовой продукции.
Транспортно-экспедиторские предприятия, складские операторы, станции мойки танк-контейнеров, работающие с химической продукцией, часто на шаг позади от производств в цифровизации. "Логисты сильно зависят от производств и начинают изменения у себя, если есть конкурентное давление рынка и настойчивые рекомендации со стороны заказчиков. Химическим производственным компаниям бывает проще организовать внутри своих холдингов еще и кэптивное транспортное предприятие", - пояснил Евгений Синяков.
Доля затрат на цифровизацию в общих расходах химических предприятий на обеспечение процессов сегодня все еще мала из-за отставания отрасли от передовых digital-индустрий. И окупаются не все проекты, так как цифровизация - пока исследовательский R&D-процесс. "Положительные результаты здесь не всегда гарантированы, гипотеза может и не сработать. Однако в случае успешности проекта окупаемость наступает быстро, в течение очень обозримого периода времени", - говорит Дмитрий Пилипенко, замгендиректора SAP CIS.
Лидеры рынка вкладывают миллиарды рублей и строят предприятия полного цифрового цикла, а небольшие компании только присматриваются к выбранным решениям. "Окупаемость инноваций вполне осязаема, - отметил руководитель группы IoT компании Softline Валерий Милых. - Например, использование предиктивной аналитики для контроля состояния оборудования может обеспечить до 30 процентов роста эффективности благодаря уменьшению числа отказов, снижению складских издержек, ущерба от простоев и неплановых остановок".
Системы дополненной реальности позволяют сократить сроки простоя оборудования вдвое и снизить требования к персоналу, оптимизировать расход электроэнергии за счет выявления потерь, создавать рекомендации по снижению потерь энергии в передающих сетях, повысить надежность электро- и теплоснабжения предприятия. В конечном итоге это может обеспечить экономию до 10 процентов энергоносителей в год.
Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшем будущем у химического сектора будут максимально востребованы решения, высвобождающие ручной труд. Например, программные роботы и безбумажные технологии с автоматической верификацией удостоверяющего центра без участия человека, машинное зрение вместо человеческого наблюдения. Беспроводные технологии, например, Industrial 5G, для внедрения приватных сетей на предприятия и реализации подключений M2M (Machine-to-Machine). Другая область повышенного интереса - решения по управлению процессами охраны труда, промышленной безопасности и экологии.