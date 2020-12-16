Высокие технологии проникают на предприятия химпрома

По прогнозам Минпромторга России, до 2024 года объем экспорта химической продукции достигнет 34 миллиардов долларов.

Способствовать этому должны масштабная цифровизация и повышение экологичности химпрома. В долгосрочной перспективе под эти задачи будет привлечено более 1 триллиона рублей инвестиций.

Отраслевые эксперты утверждают, что уровень базовой цифровизации химпрома уже достигает 80 процентов. Предприятия активно используют решения в области АСУ ТП, глобальных коммуникаций, электронного документооборота. Но этого мало. "Цифровая зрелость компаний химического комплекса пока в стадии становления, внедрения делаются осторожно, количество проектов в реализации остается не таким большим. Но этот сектор отстает от лидеров - автопрома, машиностроения - только из-за масштабов инновационных проектов, в химии они требуют значительных инвестиций", - говорит Сергей Печенкин, руководитель направления "Химия, нефтехимия, нефтегазовый комплекс" управления "Цифровое производство" "Сименс" в России.

Как отмечают эксперты, у химиков сегодня больше всего востребованы цифровые решения для автоматизации процессов, связанных с безопасностью, Big Data, так как химпроизводство - это мощный поток информации, которую нужно обрабатывать, хранить и использовать в дальнейшем. Широко используются AR- и VR-системы, различные системы сбора данных с технологического оборудования, системы технического зрения, как на классических методах, так и с использованием нейронных сетей. "Времена, когда человек сидит в комнате перед стеной экранов, постепенно уходят в прошлое. Все должно работать на планшете или смартфоне и управляться с него, включая сложные производственные процессы", - считает руководитель отдела информационных технологий, логистики и клиентского сервиса концерна BASF в России и СНГ Александр Марюнин.

Представьте на экране в трехмерном изображении весь химический завод. Можно посмотреть, датчик какого производителя установлен на производственной линии, какие коммуникации проложены под дорогой и так далее. Доступ к любой информации требует лишь одного клика. Это очень облегчает процесс и делает эксплуатацию и управление более эффективными. Это технология 3D Digital plant, добавил Александр Марюнин.

На цифровизацию химических предприятий планируется привлечь более 1 триллиона рублей

Цифровая трансформация "Сибура" стала возможна благодаря тому, что основные процессы уже были полностью автоматизированы, рассказал Евгений Синяков, руководитель направления развития Российского союза химиков. В компании есть системы управления производством MES, планирования ресурсами предприятия ERP, лабораторно-информационная система LIMS. Ожидаемый финансовый результат от цифровой трансформации - прирост 10 процентов к показателю EBITDA.

На "Уралхиме" в Кирово-Чепецке внедрен проект цифрового советчика на установке барабанного гранулятора-сушилки. Это цифровой двойник производственного процесса сушки и гранулирования. В ходе работы он "подсказывает" оператору, что нужно изменить прямо сейчас в параметрах процесса. В результате на выходе получается больше готовой продукции.

Транспортно-экспедиторские предприятия, складские операторы, станции мойки танк-контейнеров, работающие с химической продукцией, часто на шаг позади от производств в цифровизации. "Логисты сильно зависят от производств и начинают изменения у себя, если есть конкурентное давление рынка и настойчивые рекомендации со стороны заказчиков. Химическим производственным компаниям бывает проще организовать внутри своих холдингов еще и кэптивное транспортное предприятие", - пояснил Евгений Синяков.

Доля затрат на цифровизацию в общих расходах химических предприятий на обеспечение процессов сегодня все еще мала из-за отставания отрасли от передовых digital-индустрий. И окупаются не все проекты, так как цифровизация - пока исследовательский R&D-процесс. "Положительные результаты здесь не всегда гарантированы, гипотеза может и не сработать. Однако в случае успешности проекта окупаемость наступает быстро, в течение очень обозримого периода времени", - говорит Дмитрий Пилипенко, замгендиректора SAP CIS.

Лидеры рынка вкладывают миллиарды рублей и строят предприятия полного цифрового цикла, а небольшие компании только присматриваются к выбранным решениям. "Окупаемость инноваций вполне осязаема, - отметил руководитель группы IoT компании Softline Валерий Милых. - Например, использование предиктивной аналитики для контроля состояния оборудования может обеспечить до 30 процентов роста эффективности благодаря уменьшению числа отказов, снижению складских издержек, ущерба от простоев и неплановых остановок".

Системы дополненной реальности позволяют сократить сроки простоя оборудования вдвое и снизить требования к персоналу, оптимизировать расход электроэнергии за счет выявления потерь, создавать рекомендации по снижению потерь энергии в передающих сетях, повысить надежность электро- и теплоснабжения предприятия. В конечном итоге это может обеспечить экономию до 10 процентов энергоносителей в год.

Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшем будущем у химического сектора будут максимально востребованы решения, высвобождающие ручной труд. Например, программные роботы и безбумажные технологии с автоматической верификацией удостоверяющего центра без участия человека, машинное зрение вместо человеческого наблюдения. Беспроводные технологии, например, Industrial 5G, для внедрения приватных сетей на предприятия и реализации подключений M2M (Machine-to-Machine). Другая область повышенного интереса - решения по управлению процессами охраны труда, промышленной безопасности и экологии.