За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 17,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 5028

2. Санкт-Петербург 3758

3. Московская область 1477

4. Нижегородская область 492

5. Архангельская область 397

6. Свердловская область 395

7. Воронежская область 387

8. Ростовская область 385

9. Вологодская область 371

10. Псковская область 359

11. Республика Крым 354

12. Хабаровский край 345

13. Республика Карелия 340

14. Красноярский край 333

15. Пермский край 327

16. Челябинская область 309

17. Самарская область 301

18. Республика Коми 289

19. Ульяновская область 289

20. Мурманская область 281

21. Волгоградская область 273

22. Саратовская область 270

23. Иркутская область 262

24. Забайкальский край 260

25. Республика Саха (Якутия) 242

26. Омская область 240

27. Приморский край 239

28. Кировская область 238

29. Ставропольский край 236

30. Тверская область 232

31. Ханты-Мансийский автономный округ 227

32. Ленинградская область 224

33. Алтайский край 219

34. Республика Бурятия 215

35. Новгородская область 208

36. Удмуртская Республика 208

37. Тульская область 206

38. Калининградская область 198

39. Брянская область 197

40. Ямало-Ненецкий автономный округ 192

41. Ярославская область 192

42. Томская область 190

43. Пензенская область 188

44. Краснодарский край 186

45. Владимирская область 182

46. Республика Хакасия 181

47. Астраханская область 181

48. Белгородская область 181

49. Оренбургская область 181

50. Орловская область 180

51. Курская область 179

52. Ивановская область 176

53. Калужская область 168

54. Тюменская область 163

55. Новосибирская область 163

56. Кемеровская область 161

57. Липецкая область 160

58. Республика Башкортостан 157

59. Смоленская область 153

60. Амурская область 152

61. Республика Дагестан 152

62. Тамбовская область 143

63. Сахалинская область 141

64. Чеченская Республика 138

65. Рязанская область 135

66. Республика Чувашия 133

67. Костромская область 112

68. Республика Калмыкия 111

69. Курганская область 107

70. Республика Адыгея 105

71. Кабардино-Балкарская Республика 100

72. Карачаево-Черкесская Республика 94

73. Республика Татарстан 91

74. Республика Мордовия 89

75. Республика Северная Осетия-Алания 86

76. Республика Ингушетия 85

77. Камчатский край 83

78. Севастополь 81

79. Республика Тыва 60

80. Республика Алтай 55

81. Республика Марий Эл 53

82. Магаданская область 41

83. Еврейская автономная область 27

84. Чукотский автономный округ 7

85. Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 734 454 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%

2. Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7% За последние сутки подтверждено 596 летальных случаев Москва 73

Санкт-Петербург 69

Московская область 36

Ростовская область 28

Красноярский край 21

Пермский край 19

Воронежская область 17

Свердловская область 16

Иркутская область 16

Вологодская область 14

Нижегородская область 14

Тульская область 13

Краснодарский край 13

Ивановская область 12

Алтайский край 11

Челябинская область 9

Омская область 8

Республика Коми 7

Мурманская область 7

Республика Крым 7

Самарская область 7

Новосибирская область 7

Владимирская область 6

Липецкая область 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Оренбургская область 6

Саратовская область 6

Республика Хакасия 6

Приморский край 6

Амурская область 6

Курская область 5

Тверская область 5

Волгоградская область 5

Севастополь 5

Республика Дагестан 5

Курганская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Республика Калмыкия 4

Астраханская область 4

Удмуртская Республика 4

Томская область 4

Республика Бурятия 4

Калужская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Смоленская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Республика Башкортостан 3

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3

Кемеровская область 3

Хабаровский край 3

Республика Адыгея 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Пензенская область 2

Забайкальский край 2

Белгородская область 1

Архангельская область 1

Калининградская область 1

Псковская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 48 564 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 490 человек Москва 5571

Санкт-Петербург 3168

Московская область 1050

Ленинградская область 673

Нижегородская область 445

Хабаровский край 441

Республика Карелия 418

Красноярский край 400

Свердловская область 399

Архангельская область 394

Воронежская область 383

Пермский край 359

Республика Крым 355

Вологодская область 348

Ростовская область 339

Республика Коми 329

Ульяновская область 324

Новгородская область 315

Республика Хакасия 314

Забайкальский край 298

Самарская область 295

Мурманская область 278

Тамбовская область 262

Псковская область 262

Иркутская область 259

Ханты-Мансийский автономный округ 257

Орловская область 252

Калининградская область 250

Омская область 249

Ставропольский край 248

Саратовская область 238

Тверская область 235

Кировская область 234

Приморский край 233

Республика Саха (Якутия) 231

Брянская область 230

Республика Башкортостан 226

Ямало-Ненецкий автономный округ 224

Сахалинская область 216

Новосибирская область 215

Томская область 215

Волгоградская область 207

Республика Бурятия 196

Тульская область 183

Владимирская область 178

Смоленская область 178

Удмуртская Республика 178

Кемеровская область 174

Курская область 171

Алтайский край 169

Калужская область 165

Белгородская область 162

Ивановская область 160

Оренбургская область 157

Тюменская область 156

Липецкая область 148

Амурская область 148

Ярославская область 139

Республика Северная Осетия - Алания 138

Краснодарский край 134

Рязанская область 132

Кабардино-Балкарская Республика 126

Пензенская область 123

Республика Калмыкия 119

Республика Чувашия 108

Курганская область 102

Костромская область 99

Севастополь 99

Астраханская область 96

Республика Дагестан 94

Карачаево-Черкесская Республика 92

Республика Татарстан 89

Республика Адыгея 84

Республика Мордовия 80

Республика Ингушетия 78

Камчатский край 78

Еврейская автономная область 73

Чеченская Республика 49

Республика Тыва 48

Магаданская область 40

Республика Марий Эл 38

Республика Алтай 37

Челябинская область 21

Чукотский автономный округ 12 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 176 100 человек. Назван простой способ сбить температуру при коронавирусе