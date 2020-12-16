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16.12.2020 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 17,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 5028
  • 2. Санкт-Петербург 3758
  • 3. Московская область 1477
  • 4. Нижегородская область 492
  • 5. Архангельская область 397
  • 6. Свердловская область 395
  • 7. Воронежская область 387
  • 8. Ростовская область 385
  • 9. Вологодская область 371
  • 10. Псковская область 359
  • 11. Республика Крым 354
  • 12. Хабаровский край 345
  • 13. Республика Карелия 340
  • 14. Красноярский край 333
  • 15. Пермский край 327
  • 16. Челябинская область 309
  • 17. Самарская область 301
  • 18. Республика Коми 289
  • 19. Ульяновская область 289
  • 20. Мурманская область 281
  • 21. Волгоградская область 273
  • 22. Саратовская область 270
  • 23. Иркутская область 262
  • 24. Забайкальский край 260
  • 25. Республика Саха (Якутия) 242
  • 26. Омская область 240
  • 27. Приморский край 239
  • 28. Кировская область 238
  • 29. Ставропольский край 236
  • 30. Тверская область 232
  • 31. Ханты-Мансийский автономный округ 227
  • 32. Ленинградская область 224
  • 33. Алтайский край 219
  • 34. Республика Бурятия 215
  • 35. Новгородская область 208
  • 36. Удмуртская Республика 208
  • 37. Тульская область 206
  • 38. Калининградская область 198
  • 39. Брянская область 197
  • 40. Ямало-Ненецкий автономный округ 192
  • 41. Ярославская область 192
  • 42. Томская область 190
  • 43. Пензенская область 188
  • 44. Краснодарский край 186
  • 45. Владимирская область 182
  • 46. Республика Хакасия 181
  • 47. Астраханская область 181
  • 48. Белгородская область 181
  • 49. Оренбургская область 181
  • 50. Орловская область 180
  • 51. Курская область 179
  • 52. Ивановская область 176
  • 53. Калужская область 168
  • 54. Тюменская область 163
  • 55. Новосибирская область 163
  • 56. Кемеровская область 161
  • 57. Липецкая область 160
  • 58. Республика Башкортостан 157
  • 59. Смоленская область 153
  • 60. Амурская область 152
  • 61. Республика Дагестан 152
  • 62. Тамбовская область 143
  • 63. Сахалинская область 141
  • 64. Чеченская Республика 138
  • 65. Рязанская область 135
  • 66. Республика Чувашия 133
  • 67. Костромская область 112
  • 68. Республика Калмыкия 111
  • 69. Курганская область 107
  • 70. Республика Адыгея 105
  • 71. Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 72. Карачаево-Черкесская Республика 94
  • 73. Республика Татарстан 91
  • 74. Республика Мордовия 89
  • 75. Республика Северная Осетия-Алания 86
  • 76. Республика Ингушетия 85
  • 77. Камчатский край 83
  • 78. Севастополь 81
  • 79. Республика Тыва 60
  • 80. Республика Алтай 55
  • 81. Республика Марий Эл 53
  • 82. Магаданская область 41
  • 83. Еврейская автономная область 27
  • 84. Чукотский автономный округ 7
  • 85. Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 734 454 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%
  • 2. Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%
  • 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%
За последние сутки подтверждено 596 летальных случаев
  • Москва 73
  • Санкт-Петербург 69
  • Московская область 36
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 21
  • Пермский край 19
  • Воронежская область 17
  • Свердловская область 16
  • Иркутская область 16
  • Вологодская область 14
  • Нижегородская область 14
  • Тульская область 13
  • Краснодарский край 13
  • Ивановская область 12
  • Алтайский край 11
  • Челябинская область 9
  • Омская область 8
  • Республика Коми 7
  • Мурманская область 7
  • Республика Крым 7
  • Самарская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Владимирская область 6
  • Липецкая область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Оренбургская область 6
  • Саратовская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Приморский край 6
  • Амурская область 6
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 5
  • Курганская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Республика Калмыкия 4
  • Астраханская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Томская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Калужская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Смоленская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Кемеровская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Республика Адыгея 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Пензенская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Белгородская область 1
  • Архангельская область 1
  • Калининградская область 1
  • Псковская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 48 564 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 490 человек
  • Москва 5571
  • Санкт-Петербург 3168
  • Московская область 1050
  • Ленинградская область 673
  • Нижегородская область 445
  • Хабаровский край 441
  • Республика Карелия 418
  • Красноярский край 400
  • Свердловская область 399
  • Архангельская область 394
  • Воронежская область 383
  • Пермский край 359
  • Республика Крым 355
  • Вологодская область 348
  • Ростовская область 339
  • Республика Коми 329
  • Ульяновская область 324
  • Новгородская область 315
  • Республика Хакасия 314
  • Забайкальский край 298
  • Самарская область 295
  • Мурманская область 278
  • Тамбовская область 262
  • Псковская область 262
  • Иркутская область 259
  • Ханты-Мансийский автономный округ 257
  • Орловская область 252
  • Калининградская область 250
  • Омская область 249
  • Ставропольский край 248
  • Саратовская область 238
  • Тверская область 235
  • Кировская область 234
  • Приморский край 233
  • Республика Саха (Якутия) 231
  • Брянская область 230
  • Республика Башкортостан 226
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 224
  • Сахалинская область 216
  • Новосибирская область 215
  • Томская область 215
  • Волгоградская область 207
  • Республика Бурятия 196
  • Тульская область 183
  • Владимирская область 178
  • Смоленская область 178
  • Удмуртская Республика 178
  • Кемеровская область 174
  • Курская область 171
  • Алтайский край 169
  • Калужская область 165
  • Белгородская область 162
  • Ивановская область 160
  • Оренбургская область 157
  • Тюменская область 156
  • Липецкая область 148
  • Амурская область 148
  • Ярославская область 139
  • Республика Северная Осетия - Алания 138
  • Краснодарский край 134
  • Рязанская область 132
  • Кабардино-Балкарская Республика 126
  • Пензенская область 123
  • Республика Калмыкия 119
  • Республика Чувашия 108
  • Курганская область 102
  • Костромская область 99
  • Севастополь 99
  • Астраханская область 96
  • Республика Дагестан 94
  • Карачаево-Черкесская Республика 92
  • Республика Татарстан 89
  • Республика Адыгея 84
  • Республика Мордовия 80
  • Республика Ингушетия 78
  • Камчатский край 78
  • Еврейская автономная область 73
  • Чеченская Республика 49
  • Республика Тыва 48
  • Магаданская область 40
  • Республика Марий Эл 38
  • Республика Алтай 37
  • Челябинская область 21
  • Чукотский автономный округ 12

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 176 100 человек.

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