За сутки в России подтверждено 26 509 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 17,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 5028
- 2. Санкт-Петербург 3758
- 3. Московская область 1477
- 4. Нижегородская область 492
- 5. Архангельская область 397
- 6. Свердловская область 395
- 7. Воронежская область 387
- 8. Ростовская область 385
- 9. Вологодская область 371
- 10. Псковская область 359
- 11. Республика Крым 354
- 12. Хабаровский край 345
- 13. Республика Карелия 340
- 14. Красноярский край 333
- 15. Пермский край 327
- 16. Челябинская область 309
- 17. Самарская область 301
- 18. Республика Коми 289
- 19. Ульяновская область 289
- 20. Мурманская область 281
- 21. Волгоградская область 273
- 22. Саратовская область 270
- 23. Иркутская область 262
- 24. Забайкальский край 260
- 25. Республика Саха (Якутия) 242
- 26. Омская область 240
- 27. Приморский край 239
- 28. Кировская область 238
- 29. Ставропольский край 236
- 30. Тверская область 232
- 31. Ханты-Мансийский автономный округ 227
- 32. Ленинградская область 224
- 33. Алтайский край 219
- 34. Республика Бурятия 215
- 35. Новгородская область 208
- 36. Удмуртская Республика 208
- 37. Тульская область 206
- 38. Калининградская область 198
- 39. Брянская область 197
- 40. Ямало-Ненецкий автономный округ 192
- 41. Ярославская область 192
- 42. Томская область 190
- 43. Пензенская область 188
- 44. Краснодарский край 186
- 45. Владимирская область 182
- 46. Республика Хакасия 181
- 47. Астраханская область 181
- 48. Белгородская область 181
- 49. Оренбургская область 181
- 50. Орловская область 180
- 51. Курская область 179
- 52. Ивановская область 176
- 53. Калужская область 168
- 54. Тюменская область 163
- 55. Новосибирская область 163
- 56. Кемеровская область 161
- 57. Липецкая область 160
- 58. Республика Башкортостан 157
- 59. Смоленская область 153
- 60. Амурская область 152
- 61. Республика Дагестан 152
- 62. Тамбовская область 143
- 63. Сахалинская область 141
- 64. Чеченская Республика 138
- 65. Рязанская область 135
- 66. Республика Чувашия 133
- 67. Костромская область 112
- 68. Республика Калмыкия 111
- 69. Курганская область 107
- 70. Республика Адыгея 105
- 71. Кабардино-Балкарская Республика 100
- 72. Карачаево-Черкесская Республика 94
- 73. Республика Татарстан 91
- 74. Республика Мордовия 89
- 75. Республика Северная Осетия-Алания 86
- 76. Республика Ингушетия 85
- 77. Камчатский край 83
- 78. Севастополь 81
- 79. Республика Тыва 60
- 80. Республика Алтай 55
- 81. Республика Марий Эл 53
- 82. Магаданская область 41
- 83. Еврейская автономная область 27
- 84. Чукотский автономный округ 7
- 85. Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 734 454 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%
- 2. Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,6%
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%
За последние сутки подтверждено 596 летальных случаев
- Москва 73
- Санкт-Петербург 69
- Московская область 36
- Ростовская область 28
- Красноярский край 21
- Пермский край 19
- Воронежская область 17
- Свердловская область 16
- Иркутская область 16
- Вологодская область 14
- Нижегородская область 14
- Тульская область 13
- Краснодарский край 13
- Ивановская область 12
- Алтайский край 11
- Челябинская область 9
- Омская область 8
- Республика Коми 7
- Мурманская область 7
- Республика Крым 7
- Самарская область 7
- Новосибирская область 7
- Владимирская область 6
- Липецкая область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Оренбургская область 6
- Саратовская область 6
- Республика Хакасия 6
- Приморский край 6
- Амурская область 6
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 5
- Курганская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Калмыкия 4
- Астраханская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Томская область 4
- Республика Бурятия 4
- Калужская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Смоленская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Башкортостан 3
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Кемеровская область 3
- Хабаровский край 3
- Республика Адыгея 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Пензенская область 2
- Забайкальский край 2
- Белгородская область 1
- Архангельская область 1
- Калининградская область 1
- Псковская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 48 564 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 490 человек
- Москва 5571
- Санкт-Петербург 3168
- Московская область 1050
- Ленинградская область 673
- Нижегородская область 445
- Хабаровский край 441
- Республика Карелия 418
- Красноярский край 400
- Свердловская область 399
- Архангельская область 394
- Воронежская область 383
- Пермский край 359
- Республика Крым 355
- Вологодская область 348
- Ростовская область 339
- Республика Коми 329
- Ульяновская область 324
- Новгородская область 315
- Республика Хакасия 314
- Забайкальский край 298
- Самарская область 295
- Мурманская область 278
- Тамбовская область 262
- Псковская область 262
- Иркутская область 259
- Ханты-Мансийский автономный округ 257
- Орловская область 252
- Калининградская область 250
- Омская область 249
- Ставропольский край 248
- Саратовская область 238
- Тверская область 235
- Кировская область 234
- Приморский край 233
- Республика Саха (Якутия) 231
- Брянская область 230
- Республика Башкортостан 226
- Ямало-Ненецкий автономный округ 224
- Сахалинская область 216
- Новосибирская область 215
- Томская область 215
- Волгоградская область 207
- Республика Бурятия 196
- Тульская область 183
- Владимирская область 178
- Смоленская область 178
- Удмуртская Республика 178
- Кемеровская область 174
- Курская область 171
- Алтайский край 169
- Калужская область 165
- Белгородская область 162
- Ивановская область 160
- Оренбургская область 157
- Тюменская область 156
- Липецкая область 148
- Амурская область 148
- Ярославская область 139
- Республика Северная Осетия - Алания 138
- Краснодарский край 134
- Рязанская область 132
- Кабардино-Балкарская Республика 126
- Пензенская область 123
- Республика Калмыкия 119
- Республика Чувашия 108
- Курганская область 102
- Костромская область 99
- Севастополь 99
- Астраханская область 96
- Республика Дагестан 94
- Карачаево-Черкесская Республика 92
- Республика Татарстан 89
- Республика Адыгея 84
- Республика Мордовия 80
- Республика Ингушетия 78
- Камчатский край 78
- Еврейская автономная область 73
- Чеченская Республика 49
- Республика Тыва 48
- Магаданская область 40
- Республика Марий Эл 38
- Республика Алтай 37
- Челябинская область 21
- Чукотский автономный округ 12
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 176 100 человек.